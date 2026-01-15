「責任由我承擔」　前天使總管談大谷翔平傳奇的開始！

▲天使時期大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

如今席捲大聯盟的「大谷翔平傳奇」，起點其實充滿不安與壓力，前洛杉磯天使隊總管、現任密爾瓦基釀酒人特別顧問艾普勒（Billy Eppler）近日回顧大谷翔平初登大聯盟前的關鍵時刻，坦言當年在美國正式揭開序幕前，「自己的心臟其實跳得非常快」。

艾普勒日前登上MLB Network節目《MLB Tonight》透露，大谷在2018年春訓期間，無論練習賽或熱身賽表現都未能繳出理想結果。

球團內部一度出現是否該讓他從小聯盟開季的討論聲浪，「教練團和高層開始提出疑問，認為他是否真的已準備好在開季就站上大聯盟舞台。」

回憶當時狀況，艾普勒坦言，聽到這些質疑其實相當煎熬，「我尊重並歡迎所有討論，也感謝大家願意誠實表達想法，但那真的不是一個輕鬆的時刻。」

隔天，他召集相關人員後拍板定案，強調不再繼續消耗心力爭論，「我們會把他放進名單，如果沒有好結果，責任由我來承擔。」

在大谷投手初登板前一天，艾普勒更親自前往大谷父母下榻的飯店，向仍顯得憂心的母親說明安排細節。他當時強調，將由經驗豐富、擅長捕手引導與接球框架的馬多納多（Martín Maldonado）負責蹲捕，「即使第一顆速球沒進好球帶，也能靠滑球搶下好球數，所以請不用擔心，他一定沒問題，會投出好表現。」

然而，話說得篤定，艾普勒坦言離開飯店房門後，內心卻更加緊張，「她很緊張，我也很緊張，我甚至心想，『天啊，她比我更了解他，如果她的不安成真怎麼辦？』」這段回憶至今仍讓他印象深刻。

隔天，大谷在客場面對運動家迎來投手生涯大聯盟首戰，首局便送出2次三振、3上3下穩住陣腳，最終主投6局僅被敲3安、失3分，成功拿下大聯盟生涯首勝。艾普勒形容，那是一輩子都無法忘記的瞬間，「而大谷的二刀流傳奇，也正是從那一天正式展開。」