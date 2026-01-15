運動雲

>

道奇貝茲跨足娛樂圈　將與John Cena節目合作亮相

▲貝茲（Mookie Betts）關鍵的逆轉2分砲，最終逆轉戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）休賽季動向再添話題，美國道奇專門媒體《Dodgers Nation》報導，貝茲將與前WWE超級巨星、現為電影演員的John Cena合作，受邀出演其主持的節目《What Drives You？》，跨界同框引發關注。

貝茲將以來賓身分登上節目，相關集數預計於17日在Roku頻道首播，《Dodgers Nation》形容，貝茲本季休賽季行程相當緊湊，不僅曾與NBA球星保羅（Chris Paul）一起打籃球，也投入棒球娛樂相關產業投資，同時進行新款龍舌蘭酒的宣傳活動，甚至現身家鄉好市多與道奇球迷互動，展現場內外的高度曝光度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ WWE超級巨星希南（John Cena）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WWE超級巨星John Cena。（圖／達志影像／美聯社）

根據節目官方介紹，《What Drives You？》以John Cena與來賓之間的互動為核心，內容涵蓋健身訓練、城市兜風、分享人生經歷與價值觀，甚至參與音樂創作等橋段，透過不同場景切入，呈現名人生活樣貌與內在動力。

儘管貝茲已確定辭退世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊徵召，但其休賽季安排仍相當充實，在備戰新賽季之餘，貝茲持續拓展場外版圖，也為道奇挑戰世界大賽三連霸累積能量。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇貝茲John Cena

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

林家正考慮中職？鬆口不排除任何選項　點頭加入中華隊「毫不猶豫」　

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

【海豹量體重啦】整隻Q彈移動抖抖跳上體重計超可愛❤️

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1好消息！經典賽證件數增至48張

2洋基傳詢問白襪外野手羅伯特

3搶坐吳念庭隔壁！林安可情蒐「西武生活」

4王建民談鄭浩均角色　朝長局數調整

5陳江和開訓迎44歲生日　喊兩大心願

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366