道奇貝茲跨足娛樂圈　將與John Cena節目合作亮相

▲貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）休賽季動向再添話題，美國道奇專門媒體《Dodgers Nation》報導，貝茲將與前WWE超級巨星、現為電影演員的John Cena合作，受邀出演其主持的節目《What Drives You？》，跨界同框引發關注。

貝茲將以來賓身分登上節目，相關集數預計於17日在Roku頻道首播，《Dodgers Nation》形容，貝茲本季休賽季行程相當緊湊，不僅曾與NBA球星保羅（Chris Paul）一起打籃球，也投入棒球娛樂相關產業投資，同時進行新款龍舌蘭酒的宣傳活動，甚至現身家鄉好市多與道奇球迷互動，展現場內外的高度曝光度。

▲WWE超級巨星John Cena。（圖／達志影像／美聯社）

根據節目官方介紹，《What Drives You？》以John Cena與來賓之間的互動為核心，內容涵蓋健身訓練、城市兜風、分享人生經歷與價值觀，甚至參與音樂創作等橋段，透過不同場景切入，呈現名人生活樣貌與內在動力。

儘管貝茲已確定辭退世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊徵召，但其休賽季安排仍相當充實，在備戰新賽季之餘，貝茲持續拓展場外版圖，也為道奇挑戰世界大賽三連霸累積能量。