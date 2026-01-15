運動雲

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

▲張弘稜 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

世界棒球經典賽中華隊集訓名單揭曉，效力海盜體系的旅美投手張弘稜驚喜入列，成為球迷熱議的「黑馬亮點」。他坦言首度獲得國家隊徵詢心情「興奮又緊張」，近年球速從94、95英里（151～153 公里）躍升至98英里（158 公里），也獲得總教練曾豪駒肯定，直言他「一直是觀察對象」，盼透過集訓就近評估其實戰狀況。

張弘稜本季在海盜高階1A出賽，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績。這也是張弘稜生涯首度入選重要賽事的國家隊培訓名單，過去曾於2020年參與亞大棒集訓，但因疫情未能進行正式國際賽，僅參加未來之星對抗賽，隔年也曾入選U23培訓名單，如今終於在經典賽舞台迎來真正叩關國家隊的機會。

首次獲得國家隊徵詢，張弘稜坦言心情「興奮又緊張」，「就是把平常練習的東西帶到中華隊這邊，繼續延續下去。把自己準備好，等國家需要我的時候，可以為國家盡一份心力。」

他透露，上周接到通知，本周便報到加入訓練，母隊也同意放行，「上禮拜就確定，這禮拜會來跟國家隊一起訓練。」

張弘稜強調，調整完全來得及，因為休賽季早已替自己設下目標，「今年WBC我想要打」，因此提早為新球季與國家隊做準備，但仍以春訓節奏為主，循序漸進調整狀態。

最受關注的，是他近年球速大幅成長。他透露，前年最快約94、95英里，去年已提升到98英里，「去年開始跟小郭（郭泓志）前輩、（林）振瑋一起訓練，每天來回通勤，算是投資自己。」談到是否挑戰100英里，他笑說：「能越快越好，但以不受傷為主。」

去年賽季張弘稜在小聯盟的出賽數與投球局數，都是旅美生涯新高，他也替自己設定新目標，「局數設定120局，因為去年有破百，今年一步一步來。」目前他已進行過三次牛棚練投，本周將迎來第四次。

對於外界形容他是這次入選名單一大黑馬，張弘稜謙虛表示，自己沒有特別關注相關報導，「我其實沒有在看新聞說有沒有入選什麼，我還是以接到通知為主。」

總教練曾豪駒也肯定張弘稜去年賽季表現，「他一直以來都是我們觀察準備的一個對象，他在小聯盟的表現我們都有看到，球速進步非常多。」

曾豪駒指出，由於張弘稜尚未在國際賽亮相，因此希望藉由這次集訓就近觀察其實際狀況，「在這次集訓中看他實際的狀況，再去做出一個評估。」

