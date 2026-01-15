運動雲

運動部成立首個國家隊賽事！李洋出席中華隊開訓　承諾後勤資源全力支援

▲▼ 李洋 。（圖／記者王真魚攝）

▲李洋。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（15日）在國家運動訓練中心正式開訓；運動部部長李洋親自到場為教練團、選手打氣，強調這次是運動部成立後「第一個國家隊賽事」，運動部高度重視，將在防護、組訓與醫護等後勤資源上全力支援，盼中華隊把台灣的精神與態度帶上國際舞台。

李洋表示，自己今天原本有行政院會行程，仍特別請假到場，「今天很高興代表運動部來到現場，特別強調的是，這是我們運動部成立的第一個國家隊賽事，對此我覺得非常重視，」他也承諾會把最好的資源投入國家隊備戰，若有需要改進之處，教練與選手都可直接提出，「如果我們有照顧不好的地方，也請教練跟選手們提出，我們會盡全力來協助。」

談到後勤支援，李洋指出，運動部會在防護、醫護與各項後勤面向提供完整協助，目標是讓選手能專注備戰、保持健康，把狀態調整到最佳；他強調，即使最終成績如何，更希望中華隊能展現國家隊的精神與態度，「無論成績最後與否，那希望把我們國家的精神以及態度展現給所有國際上的其他國家。」

身為前運動員，李洋也特別點名感謝幕後團隊的付出，他認為，選手在場上拚搏的背後，後勤人員同樣必須把每個細節做到位，「必須把每個細節做好，才有辦法將我們所有運動員的成績展現到最好，」他也再次向教練團與選手致意，強調披上國家隊戰袍就是扛起榮耀，期許全隊「披荊斬棘、挺身而出」。

關鍵字： 影音世界棒球經典賽棒球中華隊李洋

﻿

