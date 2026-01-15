運動雲

上個廁所就續任隊長？陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

▲陳傑憲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊15日於高雄國訓中心正式開訓。曾在2024年第3屆世界棒球12強賽帶領台灣奪冠的陳傑憲，確定將繼續扛起「台灣隊長」重任。在開訓首日的媒體聯訪中，陳傑憲不僅展現了身為領袖的使命感，更自爆這任隊長的任命過程極其「尷尬且幽默」，竟是在上廁所時完成的交接。

談到接任隊長的過程，陳傑憲笑稱這是一個「充滿驚喜」的開始。昨日他在飯店房間正與老婆視訊，隨後進入廁所「處理大事」時，突然聽到門鈴聲，他以為是其他選手要來胡鬧，便直接探頭開門，沒想到門口站的竟是總教練曾豪駒。

「教練說他打電話給我沒接到，所以想親自到房間跟我講這件事。」陳傑憲當下尷尬地直向教練道歉，曾總也因打擾到他上廁所而感到不好意思。陳傑憲幽默表示：「上次(12強)是打電話，這次是面對面，雖然尷尬，但我覺得從這種有趣的情況開始，後面都會有好事發生。」曾總隨後也傳訊息向他致歉，陳傑憲則大方回應，謝謝教練的肯定與信任。

曾豪駒總教練在受訪時談到隊長人選，笑稱陳傑憲是當仁不讓的唯一選擇。當被問到洽談過程是否順利，或是否有推薦其他人選時，曾總直言：「我還沒開口他就說沒問題啦！」他高度肯定陳傑憲過去在團隊向心力與氛圍營造上的表現，認為他將整個球隊領導得非常好，「沒有第二人選，除非你們想要介紹。」曾總強調，讓陳傑憲續任，就是希望能將這些好的文化持續維持下來。

對於這屆中華隊的初體驗，陳傑憲形容休息室充滿了「菜市場」般的熱鬧感。他觀察到，通常選手休息時會習慣滑手機，但這兩天大家一碰面就話匣子大開，連滑手機的時間都沒有，「我很喜歡這樣的氛圍，大家彼此熟悉，會互相分享好笑的事情或訓練心得，這種熱鬧的感覺很有『部落』的熱情，能幫助大家分擔穿上國家隊球衣的壓力。」

他特別提到，陣中有許多原住民選手非常熱衷分享，帶動了整體的活力，這對於團結團隊、建立默契是一個非常好的開始。

面對即將到來的WBC正賽，陳傑憲表示只要穿上國家隊球衣就是一份光榮，比起單純的對決，他更珍惜能與台灣最頂尖的好手聚在一起挑戰世界強敵的機會。

對於國外球星，陳傑憲不掩飾自己的期待，特別點名了偶像李政厚以及當今的「世界棒球之神」大谷翔平，「我很期待看到本人長什麼樣子、在場上投入的狀況。對打棒球的人來說，大谷翔平是製造出來的頂尖人物，如果能進到正選名單與他在賽場相見，對我來說是件很有趣的事。」

「我不保證我能打多好，但我保證我會盡全力把團隊氣氛帶到最高點。」陳傑憲堅定地表示。他感謝曾總相信他能帶領選手更加團結，他也承諾會盡最大力量幫助團隊，為台灣拿下最好的成績。

