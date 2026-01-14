運動雲

>

選訓會議3分鐘結束！WBC中華隊開訓前再開會　楊清瓏：行政事務補強

▲▼12強賽楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒。（圖／中職提供）

▲秘書長楊清瓏。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊明（15）日即將正式開訓，選訓委員會今（14）日再度召開會議。對此，中華職棒秘書長楊清瓏回應，這場會議僅針對行政補強進行相關作業。

楊清瓏表示，今天臨時召開會議，「只是簡單進行行政事務的補強而已，從頭到尾會議討論大概3分鐘，非常快，前後花的時間也就10分鐘，沒有什麼其他問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊在開訓前「43人名單」提前流出，引發熱議。對此，聯盟立場始終一致，強調不會特別對外說明名單。中職會長蔡其昌日前也出面說明，43人並非最終固定名單，而是「浮動、有調整空間」，必須等到2月正式名單確認後，才會一併對外公布。

蔡其昌指出，目前仍在與大聯盟球隊進行聯繫與相關作業，「不可能現在就全部答覆完畢」，若遇到球團不放人，教練團就必須更換人選，後續還牽涉一連串程序，「要換誰、重新找誰，都還要再走流程。」

他也坦言，即使15日正式開訓，也不會看到所有球員到齊，因為部分選手雖已談妥參賽，但暫時無法報到，另一些仍在協商中，因此此時公布大名單「沒有意義」。

此外，蔡其昌也提到，大聯盟同樣不允許各隊過早公布名單，外隊先行對外宣布的成員，都是在取得所屬球隊同意、完成相關程序後才公布。日本隊能率先公布包含大谷翔平在內的首批8人名單，正是因為相關協調已完成。

關鍵字： 中華隊WBC棒球經典賽名單蔡其昌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

則本昂大放棄旅美夢！確定留在日職　轉向國內FA市場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

拒絕因性別被貼標籤！文姿云：希望有天我們只被看見專業

【跨級單挑】22公斤山羌VS1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

熱門新聞

快訊／女神全恩菲震撼加盟台籃　成新北國王正式啦啦隊成員

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

鄧愷威並非全部！韓媒點名台灣3強投　韓國教頭警戒：變更難對付　

大谷翔平英語實力驚人！道奇主播想秀日文遭「全英文回擊」

AD韌帶損傷嚴重將動刀本季恐報銷　獨行俠盼止血傳已重啟交易談判

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1女神全恩菲　震撼加盟新北國王啦啦隊

2亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

3韓國教頭警戒：台灣變更難對付　

4道奇主播想秀日文！大谷竟全英文回擊

5AD韌帶損傷將動刀　獨行俠可能交易他

最新新聞

1拒被單季4殺　SGA飆34分本季首贏馬刺

2鋼龍續留2年、梅賽斯達成共識

3WBC中華隊開訓前再開會　3分鐘結束！

4勇士庫明加解凍？　傳湖人願交易網羅

5冠軍之路票房破4500萬！蔡英文發聲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366