選訓會議3分鐘結束！WBC中華隊開訓前再開會　楊清瓏：行政事務補強

▲秘書長楊清瓏。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊明（15）日即將正式開訓，選訓委員會今（14）日再度召開會議。對此，中華職棒秘書長楊清瓏回應，這場會議僅針對行政補強進行相關作業。

楊清瓏表示，今天臨時召開會議，「只是簡單進行行政事務的補強而已，從頭到尾會議討論大概3分鐘，非常快，前後花的時間也就10分鐘，沒有什麼其他問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊在開訓前「43人名單」提前流出，引發熱議。對此，聯盟立場始終一致，強調不會特別對外說明名單。中職會長蔡其昌日前也出面說明，43人並非最終固定名單，而是「浮動、有調整空間」，必須等到2月正式名單確認後，才會一併對外公布。

蔡其昌指出，目前仍在與大聯盟球隊進行聯繫與相關作業，「不可能現在就全部答覆完畢」，若遇到球團不放人，教練團就必須更換人選，後續還牽涉一連串程序，「要換誰、重新找誰，都還要再走流程。」

他也坦言，即使15日正式開訓，也不會看到所有球員到齊，因為部分選手雖已談妥參賽，但暫時無法報到，另一些仍在協商中，因此此時公布大名單「沒有意義」。

此外，蔡其昌也提到，大聯盟同樣不允許各隊過早公布名單，外隊先行對外宣布的成員，都是在取得所屬球隊同意、完成相關程序後才公布。日本隊能率先公布包含大谷翔平在內的首批8人名單，正是因為相關協調已完成。