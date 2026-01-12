曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

▲鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊將於15日在國訓中心開訓，中職球員陸續報到。據了解，中信兄弟投手鄭浩均也已獲得徵詢，將加入集訓行列。最快球速可達155公里以上的他，為中華隊投手戰力注入一劑強心針。

鄭浩均歷經右肘手術後休養一年，於2025年球季初復出，隨即繳出亮眼表現，成為球隊輪值中的穩定力量。他在例行賽一軍出賽11場、全數先發，戰績5勝1敗，防禦率僅1.49，累計投54.1局送出44次三振，WHIP為0.90。

長期關注亞洲棒球的大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）曾於8月初點名，中信兄弟本土好手鄭浩均有望成為2026年世界棒球經典賽中華隊的主力先發之一。摩洛西指出，鄭浩均在傷後復出後，於中職展現宰制級投球內容，是值得國際賽高度關注的先發人選。

27歲的鄭浩均曾於2019年旅美加盟道奇，2022年返台並以選秀狀元之姿加入中信兄弟。歷經右肘韌帶手術、缺席2024年賽季後，2025年強勢回歸。摩洛西當時發文特別提到，鄭浩均復出後前7場先發共投35.1局，防禦率1.53、每局被上壘率0.91，僅挨1發全壘打，被看好有能力站上國際舞台。

鄭浩均前一次披上中華隊戰袍是在杭州亞運，曾對戰中國隊先發4局，僅被敲2支安打，有2次保送、4次三振，失1分。12強賽與資格賽期間他仍處於傷後調整階段，未能參與。此次經典賽有望再次披上中華隊戰袍投入集訓，尤其投手教練團中包含其母隊投手教練王建民，對其優勢與特質相當熟悉，也被期待能扛下一場先發重任。