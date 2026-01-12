運動雲

大聯盟名記摩洛西親自點名！　看好孫易磊成WBC關鍵戰力

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月拉開序幕，中華隊預定本月15日在國訓中心展開第一階段集訓；其中效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的孫易磊，近期再度成為外界關注焦點，甚至獲得長期追蹤亞洲職棒的大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）點名看好，被視為值得期待的潛力投手之一。

孫易磊去年球季獲火腿隊升格為支配下球員，隨即迎來一軍舞台的磨練；該季他在一軍出賽9場，其中2場擔任先發，累計0勝2敗，另有4次中繼成功與1次救援成功，防禦率5.11，雖然整體數據仍有調整空間，但能在短時間內踏上一軍並取得實戰經驗，已顯示球團對其戰力與培養價值的評估。

而在經典賽備戰逐步升溫之際，摩洛西12日也在社群發文提及孫易磊，直言這位台灣年輕投手是他期待能在經典賽看到的名字之一：「孫易磊下個月將滿21歲，他已經在日本北海道火腿隊展現出影響力，而且他會變得越來越好，或許他會成為總教練曾豪駒的可用選項之一。」

隨著中華隊即將進入集訓階段，投手戰力的布局與牛棚角色分工，勢必成為教練團評估重點；孫易磊若能在後續備戰過程中維持狀態、展現穩定壓制力並在國際賽舞台扛起關鍵局數，也將是球迷關注的後續焦點。

