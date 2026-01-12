平鎮挑戰第7冠！高中木棒聯賽24日開打　多平台轉播一次看

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。

記者楊舒帆／綜合報導

國內高中棒球年度盛事「114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」將於1月24日在高雄市、屏東縣八座球場點燃戰火，全國41所高中菁英隊伍齊聚一較高下，爭奪最高榮耀。大會也規劃第一階段在四個場地提供賽事轉播，讓無法到場的球迷也能同步掌握戰況，感受高中棒球的熱血氛圍。

本屆年度口號定為「進攻山巔」，象徵各隊面對高中棒球最高殿堂時，展現最好的團隊與自我，兄弟齊心朝冠軍目標邁進。12日開賽記者會上，邀請各參賽隊代表上台發表「進攻山巔」宣言，與信任的隊友、最想對決的對手及支持的球迷相約球場，盼拿出最佳表現、一起向冠軍山頂前進。

高中棒球聯賽開辦滿30年，長期扮演國內外棒球選手培育搖籃，近年青棒以上國際賽成績亮眼，許多教練與選手皆曾經歷高中木棒聯賽洗禮，聯賽早已成為台灣棒球的重要根基。

記者會也邀請旅日火腿投手古林睿煬到場勉勵學弟。古林上季在日職出賽7場，繳出2勝2敗、防禦率3.62，雖季中遭遇傷勢仍於季後強勢回歸，並在高潮系列戰先發繳出好內容。他也鼓勵學弟「不要害怕跌倒、勇敢面對失敗」，努力突破自我、帶領球隊邁向巔峰。

自110學年度起，大會除既有個人獎項與團體獎盃外，另增設前八名教練與球員個人獎牌，以鼓勵團隊合作與努力。本屆「投手MVP」與「野手MVP」同樣可獲得「台灣美津濃」提供、價值5萬元的產品贊助。

本屆賽事共分四階段，第一階段1月24日開打、第二階段2月6日登場，最終24強將於2月10日起展開後兩階段賽事，並於2月28日在嘉義市KANO棒球場產生年度冠軍，歡迎球迷踴躍到場加油。

轉播方面，智林體育台將透過有線電視與YouTube提供主球場轉播，副球場賽事也將在智林體育台YouTube頻道播出；中華電信Hami Video（Hami體育台）則將於八強賽同步加入轉播行列。球迷可關注學生棒聯官網或粉絲團，掌握最新賽程與賽事資訊。

