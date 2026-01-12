運動雲

>

平鎮挑戰第7冠！高中木棒聯賽24日開打　多平台轉播一次看

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／綜合報導

國內高中棒球年度盛事「114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」將於1月24日在高雄市、屏東縣八座球場點燃戰火，全國41所高中菁英隊伍齊聚一較高下，爭奪最高榮耀。大會也規劃第一階段在四個場地提供賽事轉播，讓無法到場的球迷也能同步掌握戰況，感受高中棒球的熱血氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

本屆年度口號定為「進攻山巔」，象徵各隊面對高中棒球最高殿堂時，展現最好的團隊與自我，兄弟齊心朝冠軍目標邁進。12日開賽記者會上，邀請各參賽隊代表上台發表「進攻山巔」宣言，與信任的隊友、最想對決的對手及支持的球迷相約球場，盼拿出最佳表現、一起向冠軍山頂前進。

高中棒球聯賽開辦滿30年，長期扮演國內外棒球選手培育搖籃，近年青棒以上國際賽成績亮眼，許多教練與選手皆曾經歷高中木棒聯賽洗禮，聯賽早已成為台灣棒球的重要根基。

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

記者會也邀請旅日火腿投手古林睿煬到場勉勵學弟。古林上季在日職出賽7場，繳出2勝2敗、防禦率3.62，雖季中遭遇傷勢仍於季後強勢回歸，並在高潮系列戰先發繳出好內容。他也鼓勵學弟「不要害怕跌倒、勇敢面對失敗」，努力突破自我、帶領球隊邁向巔峰。

自110學年度起，大會除既有個人獎項與團體獎盃外，另增設前八名教練與球員個人獎牌，以鼓勵團隊合作與努力。本屆「投手MVP」與「野手MVP」同樣可獲得「台灣美津濃」提供、價值5萬元的產品贊助。

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

本屆賽事共分四階段，第一階段1月24日開打、第二階段2月6日登場，最終24強將於2月10日起展開後兩階段賽事，並於2月28日在嘉義市KANO棒球場產生年度冠軍，歡迎球迷踴躍到場加油。

轉播方面，智林體育台將透過有線電視與YouTube提供主球場轉播，副球場賽事也將在智林體育台YouTube頻道播出；中華電信Hami Video（Hami體育台）則將於八強賽同步加入轉播行列。球迷可關注學生棒聯官網或粉絲團，掌握最新賽程與賽事資訊。

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

貝林傑重返洛城？續約洋基陷僵局　美媒點名道奇成潛在競逐者

貝林傑重返洛城？續約洋基陷僵局　美媒點名道奇成潛在競逐者

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

熱門新聞

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1驚！趙娟週正式和經紀公司解約

2「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽

3台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽

4曾被大聯盟記者點名！鄭浩均中華隊報到

5睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

最新新聞

1平鎮挑戰第7冠！高中木棒聯賽24日開打

2舞齡6年就登頂　街舞大賽黑馬封王

3古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力

4大聯盟名記摩洛西親自點名孫易磊

5披黃衫僅3戰　特攻掰了保加利亞隊長

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366