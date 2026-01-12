原本只想回台灣！前悍將瑞恩親曝旅韓大轉折　重返美職當成功案例

▲富邦悍將洋將瑞恩與老婆。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「其實當時沒想過KBO。」前富邦悍將洋投瑞恩重返大聯盟太空人近日受訪坦言，自己在2024年原本只想回到台灣職棒發展，韓職根本不在選項內，差點就與韓華擦身而過，最後旅台後旅韓，再回到美職。

瑞恩近日在太空人隊官方YT頻道節目中回顧自己踏上亞洲職棒舞台的轉折點，瑞恩坦言2023年其實正處於職涯迷惘期。當時他仍在美國獨立聯盟High Point Rockers打拚，對未來去向並沒有明確方向，甚至一度排斥繼續待在獨立聯盟，「老實說，我覺得自己的實力比那個層級還要好。」

瑞恩表示，雖然期間曾有數支小聯盟球隊表達關注，但始終沒有實質進展，直到2023年8月，出現來自台灣職棒的邀約，才讓他的人生軌道出現變化。

「我一開始還想說，台灣有職棒聯盟嗎？」瑞恩笑說，後來簡單了解後，決定接受挑戰，「我想去體驗不一樣的環境，而且薪水也比在獨立聯盟好。」實際來台打球後，瑞恩對台灣留下深刻印象，直言自己「真的很喜歡台灣」。

結束短暫的台灣旅程後，瑞恩於隔年重返獨聯High Point Rockers 繼續投球，也成為他後續被韓職球探注意到的關鍵。瑞恩透露，「當時有一支 KBO 球隊原本應該是來觀察我的隊友，後來我從韓華球團的球團人員那邊聽說，當時他們問球探：『要不要多留一天，看下一個投手？』而那個『下一個投手』，剛好就是我。」

「我那天投得還可以，之後他們就開始注意我了。」瑞恩表示，該球隊後續觀察他近一個月，並多次親赴球場評估，最終促成他踏上韓職舞台。瑞恩在韓職繳出亮眼佳績，今年獲得太空人青睞重返美職。

瑞恩在節目最後鼓勵球員到台灣和韓國闖一闖，主持人提到「如果有球員因為各種原因離開原本的球團，不管是被釋出或是其他狀況、正在尋找新的開始。」瑞恩提到自己好友也在人生轉彎處，有日本的機會，他也鼓勵試試看，做對自己職涯最好的選擇。

▲前悍將瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）