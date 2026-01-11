運動雲

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

▲台鋼集團啦啦隊WING STARS韓籍成員Mingo（朴旻曙）挑戰高雄富邦馬拉松21K成功，好友李晧禎也在情義相挺在終點等她完賽。（圖／2S提供）

▲台鋼集團啦啦隊WING STARS韓籍成員Mingo（朴旻曙）挑戰高雄富邦馬拉松21K成功。（圖／2S提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼集團啦啦隊 WING STARS 11日在高雄義大世界皇家劇院舉行成軍第2年粉絲見面會，其中韓籍成員 Mingo（朴旻曙）成為全場焦點，她不僅在當天清晨挑戰了富邦高雄馬拉松並成功跑完21K半馬賽事，更在體力透支的情況下堅持出席見面會，成為台灣史上第1位跑完半程馬拉松的韓籍啦啦隊員，展現過人的意志力。

Mingo今日清晨6點便現身馬拉松賽場，挑戰難度不低的21公里組別，她最終以3小時36分的成績順利完賽，同經紀公司的韓籍成員李晧禎雖隸屬於Fubon Angels，今日也特別在終點線擔任掛牌嘉賓。

▲台鋼集團啦啦隊WING STARS韓籍成員Mingo（朴旻曙）挑戰高雄富邦馬拉松21K成功，好友李晧禎也在情義相挺在終點等她完賽。（圖／2S提供）

▲Mingo（左）挑戰高雄富邦馬拉松21K成功，同經紀公司好友李晧禎也情義相挺在終點等她完賽。（圖／2S提供）

據經紀公司透露，李晧禎原定於上午9點半即可收工，但為了親自替好友Mingo完成創舉、掛完賽獎牌，硬是在終點線守候多時，直到Mingo抵達才正式結束工作，兩人隨後在終點線留下感人的合影，見證深厚的姊妹情。

而隨後在義大舉行的WING STARS粉絲見面會受訪時，Mingo展現出極高的誠意，全程嘗試以中文與媒體對談，甚至能偶爾幫忙隊友安芝儇翻譯，提及早上跑21K的創舉，Mingo坦言現在腳真的有一點痛，「開始的時候就一直在想我怎麼會想來跑步，但跑到10K時，我就開始相信自己是可以跑完的。」她非常驕傲自己能成為台灣第一位跑完21K馬拉松的韓國啦啦隊。

▲台鋼集團啦啦隊 WING STARS 11日在高雄義大世界皇家劇院舉行成軍第2年粉絲見面會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼集團啦啦隊 WING STARS 11日在高雄義大世界皇家劇院舉行成軍第2年粉絲見面會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

