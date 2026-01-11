運動雲

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

▲林昀儒在4強戰擊敗日本一哥張本智和，久違挺進冠軍戰。（圖／取自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒11日晚間在2026年WTT杜哈冠軍賽男單4強賽登場，面對強敵日本一哥張本智和，小林克服2比3落後，在歷經超過1小時的7局激戰後，最終以12比10、11比6、6比11、6比11、6比11、11比8、11比5，總局數4比3擊敗日本一哥，睽違26個月後再度挺進冠軍賽系列男單決賽。

林昀儒這次在杜哈冠軍賽接連擊敗德國老將澳洽洛夫、日本新星松島輝空等好手闖進男單4強，但4強馬上就碰到「魔王等級」的張本智和，過去小林11度交手張本，僅拿下3勝，近期更是處於對戰2連敗狀態。

然而生涯12度交鋒，這次林昀儒明顯是備而來，首局歷經6比9落後，但他拉出6比1攻勢還化解了對手1個局點，反以12比10先馳得點，第2局回來他再度克服開局0比3劣勢，在4比6落後時一口氣連拿7分，以11比6再下一城。

不過此時張本智和回穩，第3局開賽就拉出5比1攻勢，之後直接揚長而去，以11比6扳回一城，第4局他又克服開局落後，以狂暴的9比3攻勢再以11比6奪勝，也將局數扳成2：2平手，關鍵第5局小林又是從開賽不久就落後，再以6比11丟掉，也讓張本智和以3比2率先「聽牌」。

對無可退的第6局，林昀儒開賽又陷入0比4落後，果斷喊出暫停後，他拉出一波7比0攻勢逆轉超前，最後也成功以11比8將局數追成3：3平手。

決勝局，林昀儒開局就取得4比1領先，不過張本智和沒打算束手就擒，很快也連拿3分追平，不過小林同學這次穩紮穩打，沒有讓自己受到影響，先連拿5分把比分拉開，最後在9比5時再下兩城，以11比5漂亮勝出，也擊敗強敵張本，終結對戰連敗，也是他繼2023年法蘭克福站之後再度闖進冠軍賽系列男單決賽。

而接下來他決賽的對手，將是第18名的南韓張禹珍，張禹珍8強先擊敗瑞典一哥莫雷加德，今晚的4強戰又以8比11、11比8、119、12比10、8比11、11比3，總局數4比2擊敗世界排名第2的中國名將林詩棟。

