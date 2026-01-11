運動雲

>

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

▲蘇泰安、台南市球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅新球季主場將正式移師亞太國際棒球場，領隊蘇泰安11日受訪說明主場規劃與台南市立棒球場後續使用方向。他表示，新球季大部分主場賽事都會安排在亞太棒球場，預估約45至47場，其餘則安排前往大巨蛋、花蓮等地進行。

蘇泰安指出，目前亞太棒球場仍採「租用」方式使用，尚未進入OT（營運移轉）階段，相關合約與場次安排需配合公告流程。主場場次仍在最後排定中，聯盟預計近期完成確認，但整體方向已相當明確，「大部分主場都會在亞太。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於原本作為一軍主場的台南市立棒球場，去年因颱風造成三壘側屋頂毀損，已決定拆除一、三壘側屋頂。蘇泰安說明，目前工務局正進行施工許可執照的最後程序，相關公文流程已接近完成，待執照核發後即可進場施工，預計最快3月、最晚4月展開拆除作業。

蘇泰安強調，拆除屋頂主要考量公安風險，畢竟台南球場已有95年歷史，若直接拆除可避免未來颱風或天候帶來的安全疑慮。他也坦言，屋頂拆除後，對球迷觀賽的遮陽、避雨條件不佳，因此未來一軍回到台南球場比賽的機率將降低，「今年就先在亞太比賽為主，除非有特殊情況才會再評估。」

在功能定位上，台南市立棒球場未來將轉型為球隊訓練基地。一軍比賽移至亞太後，日常訓練仍會留在台南球場進行，球隊活動也可持續在此舉辦。至於二軍賽事，蘇泰安表示理論上仍可在台南球場舉行，但未來亞太棒球場也將有副球場可使用。

▲蘇泰安、台南市球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台南市球場三壘側屋頂。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 統一獅亞太棒球場台南球場屋頂拆除主場賽事

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

4統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

5跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

最新新聞

1剩雙洋將不怕　戰神飆分撂倒龍頭雲豹

2林安可最後一舞　笑說不敢帶去日本

3海神砍將右踝大扭最新傷情曝

4PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

5統一獅主場全面進駐亞太約45場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366