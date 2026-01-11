統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅新球季主場將正式移師亞太國際棒球場，領隊蘇泰安11日受訪說明主場規劃與台南市立棒球場後續使用方向。他表示，新球季大部分主場賽事都會安排在亞太棒球場，預估約45至47場，其餘則安排前往大巨蛋、花蓮等地進行。

蘇泰安指出，目前亞太棒球場仍採「租用」方式使用，尚未進入OT（營運移轉）階段，相關合約與場次安排需配合公告流程。主場場次仍在最後排定中，聯盟預計近期完成確認，但整體方向已相當明確，「大部分主場都會在亞太。」

至於原本作為一軍主場的台南市立棒球場，去年因颱風造成三壘側屋頂毀損，已決定拆除一、三壘側屋頂。蘇泰安說明，目前工務局正進行施工許可執照的最後程序，相關公文流程已接近完成，待執照核發後即可進場施工，預計最快3月、最晚4月展開拆除作業。

蘇泰安強調，拆除屋頂主要考量公安風險，畢竟台南球場已有95年歷史，若直接拆除可避免未來颱風或天候帶來的安全疑慮。他也坦言，屋頂拆除後，對球迷觀賽的遮陽、避雨條件不佳，因此未來一軍回到台南球場比賽的機率將降低，「今年就先在亞太比賽為主，除非有特殊情況才會再評估。」

在功能定位上，台南市立棒球場未來將轉型為球隊訓練基地。一軍比賽移至亞太後，日常訓練仍會留在台南球場進行，球隊活動也可持續在此舉辦。至於二軍賽事，蘇泰安表示理論上仍可在台南球場舉行，但未來亞太棒球場也將有副球場可使用。

▲台南市球場三壘側屋頂。（圖／記者楊舒帆攝）