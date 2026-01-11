本土4人火力兇猛不輸洋將　攻城獅主帥：我們場上沒人在看護照的

▲新竹御嵿攻城獅收下4連勝。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

新竹御嵿攻城獅11日南下作客挑戰高雄全家海神。近期狀態火燙的攻城獅憑藉第二節單節7顆三分球的猛烈攻勢，加上全場多點開花，不僅兩位主力洋將發威，包含高國豪、曾柏諭、盧冠軒及狀元劉丞勳等4位本土好手得分亦全數上雙。終場攻城獅以16分之差擊敗海神，喜迎4連勝，戰績直逼聯盟龍頭台啤雲豹。總教練威森（Wesam Al-Sous）強調球隊貫徹團隊籃球，秉持著「場上沒人在看護照」的精神，讓本土與洋將合力發揮。

威森賽後讚揚球員的執行力，他指出球隊深知海神近期面臨「9天5戰」的密集賽程，疲勞在所難免，因此戰術核心就是保持高強度，「我們整場比賽都在掌控之中，策略就是持續施壓，讓海神在比賽末段更加疲憊，我非常滿意球隊在防守端的精準執行。」

球員表現方面，德魯繳出27分、13籃板的「雙十」成績，替補出戰的洋將提傑也有15分11籃板進帳。本土球員貢獻同樣亮眼，共有4人得分達雙位數，高國豪攻下13分，曾柏諭則有12分及9次助攻的全能演出，盧冠軒11分，劉丞勳也有10分進帳。本土球員的優異發揮讓威森相當欣慰，他強調：「籃球場上沒人在看護照，我們全隊都認同『團隊籃球』的理念，每個人都在精進自己的角色。」

今日在攻防兩端表現活躍的本土狀元劉丞勳，將勝利歸功於球隊體系。他表示：「我們一直在打造威森教練要求的體系，每個球員都願意多做一次『Extra Pass』（額外傳球）。看到大家都有得分、打得很開心，這就是我們今年想呈現的球風。」另一名射手盧冠軒則在下半場找回進攻欲望，他透露上半場因過於保守出現失誤，但中場教練提醒要保持侵略性，「下半場調整心態後，就把進攻感覺展現出來，很開心能幫助球隊。」

攻城獅擊敗海神豪取4連勝，加上稍早龍頭台啤雲豹敗給台北台新戰神，攻城獅與雲豹的勝差縮小至2.5場。對此威森仍保持謹慎：「目前的連勝不代表全部，我們的心態是專注於下一場比賽。」