攻城獅4連勝秘密武器！劉丞勳「高球商」融體系　主帥讚：籃球會給他應有回報

新竹御嵿攻城獅11日在高雄巨蛋擊敗高雄全家海神，豪取近期4連勝。除了外籍戰力的穩定輸出，最受關注的莫過「狀元郎」劉丞勳，此役他連續第4場獲得先發機會，展現出超越新秀層級的成熟度與防守積極度，成為球隊贏球的隱形功臣。

劉丞勳在今日的比賽中上場表現全能，全場11投4中，包含兩記外線，貢獻10分、3助攻、2籃板及2抄截。更值得注意的是，他在場上的效率值（正負值）高居全隊第二，顯示出他在場上時，球隊不論在進攻流暢度或防守強度上都能維持高檔。

賽後談到最近連續四場先發並帶領球隊連勝，以及在場上面對身材魁梧的外籍洋將或是像今天面對海神一哥胡瓏貿時，展現出的強大侵略性，劉丞勳顯得相當淡定。

「其實在籃球場上，不管對到誰，就算今天是 NBA 球星來也是一樣。」劉丞勳直言，他的心態非常單純，就是盡其所能發揮自己擅長的事。他將自己的好表現歸功於教練團的設定與學長們的指導，「這4場其實就是照著教練的指示去做，學長們都很支持我，教我如何更適應體系，我把教練給的東西跟隊友的教導磨合在一起，上了場就是全力以赴。」

除了個人技術，劉丞勳也特別提到團隊氛圍的重要性：「大家不管是場上還是場下都非常鼓勵支持，進球時大家都很開心。團隊氛圍從開季到現在一直在變好，就算輸球，大家也會聚在一起檢討，這種凝聚力是我們能拿下連勝的關鍵。」

對於這位第一年踏入職業殿堂的新人，攻城獅總教練威森給予了極高的肯定，認為現在的成績與地位都是劉丞勳「應得的」。

「他訓練非常刻苦，在場上非常有智慧。」威森教練指出，劉丞勳最難能可貴的是他的「籃球智商」，這讓他能完美契合球隊目前要求的戰術體系，儘管劉丞勳表現亮眼，威森也展現出保護新秀的態度，「他雖然只是第一年的職業新秀，但我相信他還能做得更好。我們不會急著讓他成長，但也不會限制他的發展空間。只要他能持續推動自己，籃球會給他應有的回報。」