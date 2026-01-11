運動雲

>

攻城獅4連勝秘密武器！劉丞勳「高球商」融體系　主帥讚：籃球會給他應有回報

▲新竹御嵿攻城獅收下4連勝。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

新竹御嵿攻城獅11日在高雄巨蛋擊敗高雄全家海神，豪取近期4連勝。除了外籍戰力的穩定輸出，最受關注的莫過「狀元郎」劉丞勳，此役他連續第4場獲得先發機會，展現出超越新秀層級的成熟度與防守積極度，成為球隊贏球的隱形功臣。

劉丞勳在今日的比賽中上場表現全能，全場11投4中，包含兩記外線，貢獻10分、3助攻、2籃板及2抄截。更值得注意的是，他在場上的效率值（正負值）高居全隊第二，顯示出他在場上時，球隊不論在進攻流暢度或防守強度上都能維持高檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到最近連續四場先發並帶領球隊連勝，以及在場上面對身材魁梧的外籍洋將或是像今天面對海神一哥胡瓏貿時，展現出的強大侵略性，劉丞勳顯得相當淡定。

「其實在籃球場上，不管對到誰，就算今天是 NBA 球星來也是一樣。」劉丞勳直言，他的心態非常單純，就是盡其所能發揮自己擅長的事。他將自己的好表現歸功於教練團的設定與學長們的指導，「這4場其實就是照著教練的指示去做，學長們都很支持我，教我如何更適應體系，我把教練給的東西跟隊友的教導磨合在一起，上了場就是全力以赴。」

▲新竹御嵿攻城獅收下4連勝。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳對位海神一哥胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

除了個人技術，劉丞勳也特別提到團隊氛圍的重要性：「大家不管是場上還是場下都非常鼓勵支持，進球時大家都很開心。團隊氛圍從開季到現在一直在變好，就算輸球，大家也會聚在一起檢討，這種凝聚力是我們能拿下連勝的關鍵。」

對於這位第一年踏入職業殿堂的新人，攻城獅總教練威森給予了極高的肯定，認為現在的成績與地位都是劉丞勳「應得的」。

「他訓練非常刻苦，在場上非常有智慧。」威森教練指出，劉丞勳最難能可貴的是他的「籃球智商」，這讓他能完美契合球隊目前要求的戰術體系，儘管劉丞勳表現亮眼，威森也展現出保護新秀的態度，「他雖然只是第一年的職業新秀，但我相信他還能做得更好。我們不會急著讓他成長，但也不會限制他的發展空間。只要他能持續推動自己，籃球會給他應有的回報。」

關鍵字： 劉丞勳攻城獅TPBL新秀籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

攻城獅4連勝秘密武器！劉丞勳「高球商」融體系　主帥讚：籃球會給他應有回報

攻城獅4連勝秘密武器！劉丞勳「高球商」融體系　主帥讚：籃球會給他應有回報

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

熱門新聞

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

27局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

3安芝儇霸氣宣示WING STARS目標

4統一獅主場全面進駐亞太約45場

5關鍵7號球定江山　柯秉逸台北公開賽奪冠

最新新聞

1首次挑戰渣打馬　洪偉齊全馬奪冠

2關鍵7號球定江山　柯秉逸台北公開賽奪冠

3劉丞勳「高球商」融入獅體系　主帥說讚

4獅本土火力不輸洋將　主帥說場上不看護照

5年度個人獎本土希望　丁聖儒拚助攻王

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

【事發畫面】演員夫妻楊傑宇、吳侑函驚傳撞死人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366