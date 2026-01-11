運動雲

>

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼集團啦啦隊WING STARS今日在高雄義大世界皇家劇院盛大舉行成軍第2年粉絲見面會「WING STARS 2nd Anniversary」，在活動正式開始前，韓籍成員Mingo（朴旻曙）與安芝儇也分享了來台兩年的心路歷程，感性回顧與團隊一同從零開始、步步成長的感動時刻。

回首來台兩年的時光，Mingo感觸良多。她表示，當初與安芝儇剛來台灣時，台鋼雄鷹啦啦隊也才剛成立，一切都是從未想像過的挑戰，「我和小安第一次來的時候，WING STARS也是剛成立，我們沒有想像到能走到今天。2週年能夠一起度過很有意義，我們WING STARS明年也要繼續在一起。」

針對這兩年的心路歷程，安芝儇表示自己從最初來到這裡開始，就不是抱著短淺的目光起步，透過這些內容，我們自己能重新重溫那段回憶，而粉絲們在看到WING STARS是如何一步步成長的過程時，應該也會感到非常感動，請大家多多期待，這對我來說也會是一段美好的回憶。」

而開季母隊台鋼雄鷹喊出要在中職奪冠的目標，安芝儇被問起今年團隊目標時，表示「我們WING STARS的目標是永不原地踏步，持續不斷地成長，這也是我當初選擇加入的原因之一。此外，為了讓我們台鋼雄鷹能夠奪得冠軍，WING STARS的角色至關重要。因此，目標是發揮支援與後盾的作用，與球隊一同成長，並持續不斷地發展與進步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

徐若熙6年生涯一半很痛苦　有目標轉念「都有意義」

徐若熙6年生涯一半很痛苦　有目標轉念「都有意義」

王柏融新球季期許寫下4字　送林安可旅日叮嚀「做自己」

王柏融新球季期許寫下4字　送林安可旅日叮嚀「做自己」

【不能只有我冷】游泳教練也很冷...學生一腳開踢強制下水XD

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

4林益全4打點登CPB打點王

5張肇元只簽一年有原因　目標最佳9人

最新新聞

1陳傑憲爆料林安可曾問養樂多在大阪

2林立戰力受挫　陳傑憲將報到：先練再說

3安芝儇霸氣宣示WING STARS目標

419分逆轉勝　快艇柯林斯寫NBA首見神紀錄

5跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366