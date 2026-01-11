拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼集團啦啦隊WING STARS今日在高雄義大世界皇家劇院盛大舉行成軍第2年粉絲見面會「WING STARS 2nd Anniversary」，在活動正式開始前，韓籍成員Mingo（朴旻曙）與安芝儇也分享了來台兩年的心路歷程，感性回顧與團隊一同從零開始、步步成長的感動時刻。

回首來台兩年的時光，Mingo感觸良多。她表示，當初與安芝儇剛來台灣時，台鋼雄鷹啦啦隊也才剛成立，一切都是從未想像過的挑戰，「我和小安第一次來的時候，WING STARS也是剛成立，我們沒有想像到能走到今天。2週年能夠一起度過很有意義，我們WING STARS明年也要繼續在一起。」

針對這兩年的心路歷程，安芝儇表示自己從最初來到這裡開始，就不是抱著短淺的目光起步，透過這些內容，我們自己能重新重溫那段回憶，而粉絲們在看到WING STARS是如何一步步成長的過程時，應該也會感到非常感動，請大家多多期待，這對我來說也會是一段美好的回憶。」

而開季母隊台鋼雄鷹喊出要在中職奪冠的目標，安芝儇被問起今年團隊目標時，表示「我們WING STARS的目標是永不原地踏步，持續不斷地成長，這也是我當初選擇加入的原因之一。此外，為了讓我們台鋼雄鷹能夠奪得冠軍，WING STARS的角色至關重要。因此，目標是發揮支援與後盾的作用，與球隊一同成長，並持續不斷地發展與進步。」