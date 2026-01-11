快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

▲領航猿與勇士之戰爆衝突，「野獸」林志傑由於離開球員板凳區遭驅逐出場。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃爆發火爆衝突！桃園璞園領航猿在主場板橋體育館迎戰台北富邦勇士，雙方首節進行剩下1分49秒時，勇士洋將哥倫特一次蓄意衝撞領航猿李家慷，引發雙方險些爆發全武行，最終包括勇士「野獸」林志傑、領航猿丁恩迪因為離開板凳席，以及哥倫特累積一次技術犯規、一次違反運動精神犯規，兩隊共3名球員確定遭驅逐出場。

此戰領航猿、勇士再度交鋒，首節剩下1分49秒，勇士洋將哥倫特蓄意衝撞帶球切入的領航猿李家慷，領航猿葛拉漢當下立刻嘗試將哥倫特抱住遠離李家慷，不料哥倫特卻又和葛拉漢爆發推擠衝突，雙方都有多位球員衝入場內嘗試避免衝突擴大。

但隨後裁判經過慢動作重播檢視，雙方球員都有球員離開板凳席踏入場內，包括勇士「野獸」林志傑、領航猿丁恩迪，以及哥倫特累積一次技術犯規、一次違反運動精神犯規，兩隊共3名球員確定遭驅逐出場，另外勇士板凳席領到一次技術犯規，領航猿李家慷、葛拉漢也各吞下一次技術犯規。

PLG聯盟稍早也公布相關判決內容如下：



勇士：

哥倫特U+T被驅逐出場 特殊犯規犯滿失去本場比賽資格

勇士板凳席1個T:林志傑板凳衝進場被趕出場

領航猿：

葛拉漢T

李家慷T

領航猿 板凳席一個 T:丁恩迪板凳衝進場被趕出場

板凳席T 互相抵銷

李家慷、哥倫特 T 互相抵銷

勇士罰球*1 （葛拉漢T）

李家慷 罰球*2 （哥倫特U）







