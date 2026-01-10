運動雲

>

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

▲「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強本屆8強、陳臻為本屆止步32強仍積極贊助賽事。（圖／大會提供）

▲「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強本屆8強。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽進入白熱化階段，單敗淘汰賽今日展開，地主台灣共有20名選手晉級淘汰賽，最終由「撞球王子」柯秉逸與「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強，明天將攜手爭奪睽違兩屆的冠軍獎盃，挑戰為台灣留下冠軍榮耀。

雖然台北今日氣溫偏低，但松菸一號倉庫比賽現場依然湧入近千名球迷，齊聚欣賞128位來自各國頂尖選手的激烈對抗。地主台灣本屆派出52人參賽，歷經多輪激戰後，吳坤霖以10比8擊敗世界排名第二、曾奪得第2屆台北公開賽冠軍的菲律賓好手比亞多（Carlo Biado），表現搶眼，順利晉級8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次賽事也是吳坤霖首次以球館老闆身份參賽。他去年12月斥資1200萬元，在家鄉高雄打造國際水準的撞球館，作為個人訓練基地，也期望推動南部撞球運動發展。

吳坤霖受訪時坦言，球館投資金額超出原先預算400至500萬元，幾乎將多年賽事獎金全數投入。他說，「有自己的地方，心情比較穩定，不用再到處找地方練球！」

但他也坦承經營球館壓力不小，「經營球場最擔心的還是虧錢，畢竟打球能賺的有限，風險一定存在，不過還是決定把眼光放遠，期待國際賽事能走出北部，讓南部球迷也有機會近距離感受高水準職業撞球對抗。」

隨著台灣撞球運動復甦，許多旅外好手也選擇回流參賽。41歲的「好球」陳臻為本屆止步32強，但他帶著在越南發展的經驗回台，積極參與並贊助賽事。

陳臻為18歲開始打撞球，因亞運取消撞球項目及產業低迷，一度離開球壇，改幫家裡經營布料生意、轉戰餐飲業，直到近年才有機會重返賽場。他感嘆台灣撞球館曾多達5000家，如今大幅減少，反觀越南球館已突破萬家，吸引大量年輕人投入。

「在那邊，職業選手真的被尊重，上場比賽就像舞台明星一樣。」即使事業重心轉往海外，陳臻為始終盼望台灣撞球能再次興盛。

台北職業撞球公開賽自2023年創辦，首屆由柯秉逸擊敗菲律賓選手伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）奪冠；2024年1月的第2屆則由菲律賓好手比亞多封王；2024年12月第3屆，柯秉逸與菲律賓選手羅達（Jefrey Roda）爭冠，最終獲得亞軍。隨著本屆賽事進入高潮，台灣選手能否再度問鼎冠軍，備受球迷期待。

▲「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強本屆8強、陳臻為本屆止步32強仍積極贊助賽事。（圖／大會提供）

▲「陳臻為本屆止步32強仍積極贊助賽事。（圖／大會提供）

關鍵字： 台北職業撞球公開賽撞球職撞柯秉逸吳坤霖

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘　「跑鞋榜」呈3強鼎立

台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘　「跑鞋榜」呈3強鼎立

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

【差點轉生到異世界】男友趴後車廂指揮女友倒車　最後一下全網爆笑

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4于煥亞罕見激情點燃港都熱血

5台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

最新新聞

1于煥亞罕見激情點燃港都熱血

2台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

3對鼎哥就沒轍！克力斯幽默談對決「老東家」

4掌兵符止血2連勝　朱永弘盼海神讓贏球成習慣

5夢想家本土雙星閃耀 「內部會議」成回穩關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【不能只有我冷】游泳教練也很冷...學生一腳開踢強制下水XD

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

【約法庭見】館長被起訴點名總統出庭！　賴清德：被告才需要出席
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366