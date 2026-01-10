台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

▲「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強本屆8強。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽進入白熱化階段，單敗淘汰賽今日展開，地主台灣共有20名選手晉級淘汰賽，最終由「撞球王子」柯秉逸與「港都魔獸」吳坤霖成功闖進8強，明天將攜手爭奪睽違兩屆的冠軍獎盃，挑戰為台灣留下冠軍榮耀。

雖然台北今日氣溫偏低，但松菸一號倉庫比賽現場依然湧入近千名球迷，齊聚欣賞128位來自各國頂尖選手的激烈對抗。地主台灣本屆派出52人參賽，歷經多輪激戰後，吳坤霖以10比8擊敗世界排名第二、曾奪得第2屆台北公開賽冠軍的菲律賓好手比亞多（Carlo Biado），表現搶眼，順利晉級8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次賽事也是吳坤霖首次以球館老闆身份參賽。他去年12月斥資1200萬元，在家鄉高雄打造國際水準的撞球館，作為個人訓練基地，也期望推動南部撞球運動發展。

吳坤霖受訪時坦言，球館投資金額超出原先預算400至500萬元，幾乎將多年賽事獎金全數投入。他說，「有自己的地方，心情比較穩定，不用再到處找地方練球！」

但他也坦承經營球館壓力不小，「經營球場最擔心的還是虧錢，畢竟打球能賺的有限，風險一定存在，不過還是決定把眼光放遠，期待國際賽事能走出北部，讓南部球迷也有機會近距離感受高水準職業撞球對抗。」

隨著台灣撞球運動復甦，許多旅外好手也選擇回流參賽。41歲的「好球」陳臻為本屆止步32強，但他帶著在越南發展的經驗回台，積極參與並贊助賽事。

陳臻為18歲開始打撞球，因亞運取消撞球項目及產業低迷，一度離開球壇，改幫家裡經營布料生意、轉戰餐飲業，直到近年才有機會重返賽場。他感嘆台灣撞球館曾多達5000家，如今大幅減少，反觀越南球館已突破萬家，吸引大量年輕人投入。

「在那邊，職業選手真的被尊重，上場比賽就像舞台明星一樣。」即使事業重心轉往海外，陳臻為始終盼望台灣撞球能再次興盛。

台北職業撞球公開賽自2023年創辦，首屆由柯秉逸擊敗菲律賓選手伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）奪冠；2024年1月的第2屆則由菲律賓好手比亞多封王；2024年12月第3屆，柯秉逸與菲律賓選手羅達（Jefrey Roda）爭冠，最終獲得亞軍。隨著本屆賽事進入高潮，台灣選手能否再度問鼎冠軍，備受球迷期待。

▲「陳臻為本屆止步32強仍積極贊助賽事。（圖／大會提供）