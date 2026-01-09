運動雲

>

台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘　「跑鞋榜」呈3強鼎立

▲台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘，跑鞋榜呈現3強鼎立。（圖／大漢集團提供）

▲台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘，跑鞋榜呈現3強鼎立。（圖／大漢集團提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 臺北馬拉松圓滿落幕，當大眾媒體聚焦於冠軍故事與成績中位數時，大漢集團旗下「7DON體育運動平台」今日發布分析報告。不同於傳統的人工統計，7DON 首度導入高階 AI 影像辨識技術，針對賽道上2.5萬名全馬以及半馬完賽跑者的平面影像進行各種面向的深度解析，從海量數據中交叉比對出跑者的「年齡」、「成績」與「品牌選擇」之間的隱密關聯，這也是 7DON 繼去年發布臺北馬拉松跑鞋榜報告後，在運動數據分析領域的又一里程碑。

亮點一：誰是贏家？NIKE 險勝，adidas 緊咬，ASICS 穩居第三勢力

Nike 以 30.6% 的總市佔率拿下本屆臺北馬的「跑鞋之王」寶座，但 adidas 以 28.0% 的些微差距緊追在後，兩大品牌合計壟斷了近 60% 的市場。 值得注意的是，在男性跑者中，NIKE 與 adidas 的差距縮小至不到 200 雙，堪稱是「貼身肉搏」的 55 波局面。

NIKE 之所以能拉開總量差距，主要歸功於其在女性市場擁有較高的市占率。另一方面，ASICS 以 18.1% 的市佔率穩坐第三，遙遙領先第四名 Hoka (5.0%) 與第五名 New Balance (4.8%)，延續去年，確立NIKE、adidas、ASICS「三強鼎立」的跑鞋市場分佈。

亮點二：AI 揭密世代差異，20歲與50歲的選擇大不同

透過 AI 針對不同年齡層的跑鞋辨識分析，7DON 發現顯著的「世代品牌選擇差異」。雖然 NIKE 在全體跑者中維持市佔率第一，但在 20-29 歲 追求突破個人最佳成績（PB）的年輕男性族群中，adidas 的市佔率成功反超，顯示其競速鞋款在年輕世代的宰制力。反觀 50 歲以上 的資深跑者，對於日系品牌 ASICS 的信賴度大幅提升，市佔率較年輕族群成長近一倍，反映出資深跑者更重視長距離的穩定與保護性。

亮點三：速度越快越「專情」？菁英跑者的品牌忠誠度解密

「穿什麼鞋，會影響你怎麼穿衣嗎？」7DON 數據分析顯示，成績與「品牌忠誠度（跑鞋、衣、褲穿著同一品牌）」呈現高度正相關。在 全馬 Sub 3（3小時內） 與 半馬 Sub 90 的菁英區段中，高達 35% 的跑者全身穿著同一品牌；然而在完賽時間 4.5 小時後的大眾跑者中，此比例驟降至 9%。這項數據也表示，品牌的贊助趨勢大多選擇與菁英跑者緊密合作，提升精英跑者對於裝備一致性的重視，以及品牌贊助對高階選手的影響力。

亮點四：賽道色彩學，女性跑者鍾愛「百搭小白鞋」

在裝備美學上，AI 數據也捕捉到有趣的趨勢。「白色」 以壓倒性數量成為 2025 臺北馬的代表色，2.5萬筆資料中，小白鞋以壓倒性的 11,321 雙佔據第一；尤其在女性跑者中更高達 52% ，選擇穿著白色跑鞋，遠高於男性的 42%。而在下身裝備，耐髒、百搭的黑色跑褲則以超過 75% 的佔比統治賽道。這顯示黑白配的「白鞋＋黑褲」已成為當前台灣跑圈最主流的穿搭公式之一。

▲台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘，跑鞋榜呈現3強鼎立。（圖／大漢集團提供）

關鍵字： 台北馬拉松跑鞋路跑跑者

