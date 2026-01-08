2026年首戰強勢逆轉勝　林昀儒WTT冠軍賽杜哈站挺進16強

運動雲

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

▲台灣桌球一哥林昀儒順利晉級WTT杜哈冠軍賽男單16強。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒在2026年首戰，就傳出捷報奪勝！2026年WTT杜哈冠軍賽男單首輪賽事，林昀儒順利以8比11、11比9、11比6、11比7，總局數3比1贏球晉級16強。

目前世界男單排名第13位的林昀儒，新年首戰從WTT冠軍賽杜哈站出發，16強之戰交手世界排名第26位的克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar）。

兩人過去4次交手，小林同學全數拿下勝利，不過今天首局林昀儒一度陷入5分落後，雖然後續連續化解對手3個局點，但最後普卡爾一次幸運的「擦網」得分，順利搶下首局。

面對落後局面下，林昀儒開始找到節奏，第2局同樣以一記幸運擦網球，順利拿下第2局扳平局數。

第3局林昀儒開局就打出8比1猛攻，強勢以11比6拿下此局率先「聽牌」，第4局林昀儒開賽先是連拿3分，不過後續普卡爾追到僅1分差，所幸關鍵時刻普卡爾發生要命的發球失誤，讓林昀儒穩住陣腳，隨後連拿3分率先取得賽末點，最終以11比7拿下此局，最終3比1贏得此戰。

林昀儒贏球後，順利挺進本賽事男單16強，下一戰對手將是德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）和巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）之戰的勝出者，小林同學將持續朝8強門票邁進。

