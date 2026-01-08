運動雲

「鷹王」楊恩離隊倒數計時？　美媒點名新東家就是巫師

▲▼老鷹王牌楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹王牌球星楊恩本季被交易可能性越來越高。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

身為4屆明星賽頂尖控衛，「鷹王」楊恩（Trae Young）身披亞特蘭大老鷹球衣的時間，似乎已經進入倒數計時，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，楊恩的未來新東家，就是東區目前排名倒數第2位的華盛頓巫師，目前楊恩的經紀團隊也正和老鷹球團積極協商，希望盡快促成交易。

自去年休賽季，老鷹並未選擇和球隊一哥楊恩完成續約，有關於楊恩本季可能遭到交易的傳聞就不斷發生，加上本賽季楊恩未出賽的比賽，老鷹反而有超過5成勝率，反觀他在陣的比賽，卻是「贏少輸多」，楊恩整體數據也下滑來到生涯效率新低境界，都讓外界認為雙方「分手」已經勢在必行。

《ESPN》記者查拉尼亞就報導指出，東區後段班球隊巫師，很可能就是楊恩的未來落腳處，但老鷹目前也正積極進行多方面談判中。

另一位NBA資深記者史坦（Marc Stein）則爆料，老鷹對於巫師的射手基斯珀特（Corey Kispert）有著濃厚興趣，希望能將他加入交易包裹之內。

不過由於楊恩本季年薪高達4600萬美金，下賽季還擁有高達4900萬美金的球員選項，因此想要獲得楊恩的隊伍，也必須承接其高額年薪，所幸楊恩現年僅27歲，本季下探的個人數據，預料也有濃厚機會可觸底反彈，仍具有一定吸引力。

楊恩本季平均可繳出19.3分、1.5籃板、8.9助攻、1抄截，但整體投籃命中率僅有41.5%，三分球命中率也僅有30.5％，各項數據幾乎都是新秀賽季以外的職業生涯新低點。

楊恩目前仍是老鷹隊史助攻、三分球命中數的紀錄保持人，生涯也3度帶隊闖入季後賽，最好成績甚至曾挺進東區決賽，不過本季至今老鷹戰績17勝21敗，僅排在東區第10位。

