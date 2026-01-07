超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前因膝傷休兵兩場後，7日對上曼菲斯灰熊之戰正式回歸，雖然因為上場時間受到保護限制，導致球隊1分之差遭逆轉吞敗，但溫班亞瑪展現強大威力，不僅21分中砍下30分，更在比賽中秀了一「腿」，在沒有任何道具輔助下，單腳飛踢標準籃球架的籃網，這樣的逆天長腿與彈性，令人嘆為觀止。

溫班亞瑪在日前對上紐約尼克之戰遭遇左膝傷勢，休戰兩場後於今日對上灰熊之戰回歸效力，雖然持續以替補身分上陣，但溫班亞瑪仍展現威力，全場攻下30分、5籃板、3助攻，可惜因為上場時間受到限制，決勝期無法出賽，最終黑衫軍也以1分飲恨敗北。

不過此戰一大焦點，就是首節終了，馬刺以31比21暫時領先，第2節開打前，當4顆籃球同時卡在籃網中的情況下，溫班亞瑪竟然選擇直接空中「飛踢」，用長腿直接踢向籃網，當場踹下一顆籃球，展現驚人的腿長及活動度。

身高224公分的溫班亞瑪，在NBA賽場靜態天賦已經相當驚人，整體臂展長達8呎，大約244公分，標準籃筐距離地面高度為10英尺，305公分，而籃板下沿距離地面高度大約290公分，溫班亞瑪這一踢的高度，很可能已經逼近此高度，可說是相當驚人。

▲馬刺溫班亞瑪靜態天賦相當驚人。（圖／達志影像／美聯社）