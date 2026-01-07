快訊／吃不完！兩年份的黃金甲到手　盧峻翔破紀錄第8度奪單月MVP

▲盧峻翔再度拿下單月MVP，累積獲得兩年份的營養補給品贊助。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季PLG職籃戰力嚴重失衡，開季6連勝持續不敗獨居聯盟龍頭的桃園璞園領航猿，陣中王牌球星「夜王」盧峻翔7日再度拿下聯盟第12月份最有價值球員，這也是盧峻翔生涯第8度拿下單月MVP，除了持續改寫聯盟紀錄，更將再度獲得一年份的聯盟合作贊助營養補給品，連同上個月獲得MVP，盧峻翔已經有兩年份的補給品到手。

PLG職籃12月最有價值球員出爐，領航猿盧峻翔以場均19分、3.3籃板、5.7助攻的全面數據，幫助領航猿開季至今6戰全勝，也確定生涯第8度拿下單月最有價值球員，持續刷新聯盟紀錄。

12月的盧峻翔比11月的自己再進化，單月平均助攻進步1.2次，帶領球隊12月3場比賽有2場比賽團隊助攻都超過26次，讓領航猿的團隊籃球運作更順暢，也因此這2場比賽領航猿都以超過20分的勝分差擊敗對手。

此外，盧峻翔本月平均得分進步到場均19分，二分球命中率也有64.3%的高水準表現，穩定的攻擊火力幫助球隊開季至今未嚐敗績，也讓他在單月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）中拿到13張第1名的5分、以總分96分獲選12月最有價值球員。

值得一提的是，本季開始，PLG單月MVP將獲得贊助廠商GA黃金甲 X P. LEAGUE+聯名月MVP專屬獎盃，獲獎者也將獲得商品一年份營養能量補給，也代表盧峻翔目前已經有兩年份的補給品到手。

12月最有價值球員前3名得分如下：

盧峻翔 (領航猿) 96分

李家慷 (領航猿) 33分

葛拉漢 (領航猿) 33分



