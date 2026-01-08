快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

根據大聯盟球員異動紀錄，去年底遭到匹茲堡海盜指定讓渡（DFA）的鄭宗哲，今日被光芒從讓渡名單中撿走，新球季將轉戰光芒體系，且仍在40人名單當中。

海盜在12月下旬完成一筆三方交易，迎來洛爾（Brandon Lowe）、蒙哥馬利（Mason Montgomery）與曼古姆（Jake Mangum），為此必須清出40人名單空間，最終選擇將外野手盧西亞諾（Marco Luciano）與鄭宗哲指定讓渡。

美媒《Rum Bunter》當時分析，相較另一位被DFA的球員，鄭宗哲的離隊更令球迷感到惋惜，主因在於他具備穩定且多位置適應的守備能力，只是打擊表現尚未能完全跟上大聯盟層級的需求。

鄭宗哲去年首度站上大聯盟舞台，但出賽機會有限。海盜期間進行8場比賽，他僅3場獲得上場機會，其餘5場坐在板凳待命，合計7打數未敲安打，隨後便再度被下放回3A。

鄭宗哲去年休賽季出席活動時，也曾被問及面對下放與名單異動的心態。他坦然回應：「很少人一上去就能一路待到退休，大多數球員都是上上下下。3A每天都在發生DFA、交易、升降的事情，越早接受這是常態，就越能專注在自己身上。不管在哪裡，只要把球打好就對了。」

談到今年展望，鄭宗哲當時表示，希望能在大聯盟取得更長的service-time，「在大聯盟待越久越好」。他強調，健康是第一順位，而持續進步、持續學習則是每一年都不會改變的目標，隨後又道出金句，「不管在哪裡打，那裡就是我的大聯盟，我會盡力把球打好。」

隨著鄭宗哲轉戰光芒，他也成為史上第3位效力坦帕灣光芒隊的台灣旅美球員。在他之前，分別是投手胡智爲與內野手張育成，兩人現已返台於中職發展，分別效力統一獅與富邦悍將。