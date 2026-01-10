29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

▲高雄全家海神克力斯此役面對老東家中信特攻轟下來台新高的29分。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神10日在主場迎戰新北中信特攻，陣中洋將克力斯（Kristijan Krajina）面對上季效力的老東家展現驚人火力，最後繳出最終繳出29分、10籃板的成績單，不僅寫下個人在台灣職籃生涯的新高得分，也幫助海神以114比111險勝特攻，收下睽違超過2個月的2連勝，賽後受訪談及對決前東家，他坦言還是有點怪，但還是開心有機會能再看到前隊友們。

克力斯上季效力中信期間單場最高曾攻下28分，今日重回老隊友面前，他上半場就展現侵略性攻下16分，最後全場轟下29分10籃板，締造自己來台生涯新高。

賽後克力斯談到面對舊主的感覺，坦言心情確實有些特別，因為這是在台灣第一次對上特攻，除了新進球員外，場上幾乎所有人都很熟悉，「感覺有點奇妙，因為這是我在台灣第一次對上我的前東家，但並沒有什麼特別的情感，純粹是今天球的流動很好，球一直傳到我這邊，我也把握住機會把球投進去，對於今天的表現我感到很滿意。」

而在場上的對位中，克力斯與資深長人曾文鼎的卡位對決成為焦點，克力斯笑說這樣面對曾文鼎感覺確實有點怪，「我們以前在練習時就常對位、互搶籃板。鼎哥總有辦法在我頭上得分，不管我防守多好。」最後還不忘打趣地說，今天曾文鼎拿了10分，其中可能就有3顆球是在他防守下投進的。

