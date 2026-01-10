運動雲

>

29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

▲高雄全家海神克力斯、新北中信特攻曾文鼎。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神克力斯此役面對老東家中信特攻轟下來台新高的29分。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神10日在主場迎戰新北中信特攻，陣中洋將克力斯（Kristijan Krajina）面對上季效力的老東家展現驚人火力，最後繳出最終繳出29分、10籃板的成績單，不僅寫下個人在台灣職籃生涯的新高得分，也幫助海神以114比111險勝特攻，收下睽違超過2個月的2連勝，賽後受訪談及對決前東家，他坦言還是有點怪，但還是開心有機會能再看到前隊友們。

克力斯上季效力中信期間單場最高曾攻下28分，今日重回老隊友面前，他上半場就展現侵略性攻下16分，最後全場轟下29分10籃板，締造自己來台生涯新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後克力斯談到面對舊主的感覺，坦言心情確實有些特別，因為這是在台灣第一次對上特攻，除了新進球員外，場上幾乎所有人都很熟悉，「感覺有點奇妙，因為這是我在台灣第一次對上我的前東家，但並沒有什麼特別的情感，純粹是今天球的流動很好，球一直傳到我這邊，我也把握住機會把球投進去，對於今天的表現我感到很滿意。」

▲高雄全家海神克力斯、新北中信特攻曾文鼎。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神克力斯此役面對老東家中信特攻轟下來台新高的29分。（圖／TPBL提供）

而在場上的對位中，克力斯與資深長人曾文鼎的卡位對決成為焦點，克力斯笑說這樣面對曾文鼎感覺確實有點怪，「我們以前在練習時就常對位、互搶籃板。鼎哥總有辦法在我頭上得分，不管我防守多好。」最後還不忘打趣地說，今天曾文鼎拿了10分，其中可能就有3顆球是在他防守下投進的。

▲高雄全家海神克力斯、新北中信特攻曾文鼎。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神克力斯、新北中信特攻曾文鼎。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高雄海神克力斯新北特攻TPBL籃球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4于煥亞罕見激情點燃港都熱血

5台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

最新新聞

1于煥亞罕見激情點燃港都熱血

2台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

3對鼎哥就沒轍！克力斯幽默談對決「老東家」

4掌兵符止血2連勝　朱永弘盼海神讓贏球成習慣

5夢想家本土雙星閃耀 「內部會議」成回穩關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【不能只有我冷】游泳教練也很冷...學生一腳開踢強制下水XD

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

【約法庭見】館長被起訴點名總統出庭！　賴清德：被告才需要出席
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366