鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

▲▼黃子鵬加盟儀式 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子鵬 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

旅美投手鄧愷威日前透過經紀公司聲明，婉拒參加2026年世界棒球經典賽（WBC），台鋼雄鷹投手黃子鵬也傳出將不會出賽，先發戰力接連出現變數，引發外界對中華隊投手群的憂心。對此，中職會長兼中華隊領隊蔡其昌受訪回應，聯盟與教練團早已為各種情況預留彈性，「43人名單最重要的目的，就是讓教練團可以游刃有餘。」

談到旅外球員的溝通進度，蔡其昌表示，這是一個「動態的過程」，因為牽涉的不只是球員本人，還包括所屬球團、大聯盟體系與工會等多重因素，每一名旅外球員都必須個別處理。

「我們當初會挑43人名單，其實跟這些變數都有關係。」蔡其昌說，每位旅外球員都需要逐一與球團溝通，包含能否參賽、何時報到、集訓地點以及使用限制等細節，「只要我們要邀請一個旅外球員，就必須面對所有這些問題，所以聯盟一直都在幫教練團，跟每一個球團持續溝通、解決問題。」

對於鄧愷威的決定，蔡其昌再度表達尊重與支持，「雖然會有一點遺憾，總是希望在大聯盟的選手可以加入國家隊，但每一個球員都有他的生涯規劃，我們應該給予祝福與尊重。」

是否還有其他旅外選手可能婉拒，他表示，目前能確定的只有鄧愷威，「其他部分都還在持續溝通，教練團希望邀請的旅外選手，目前大致就是這樣的狀況。」

至於戰力是否受到影響，蔡其昌認為，這要看從「角度」出發。他指出，能在大聯盟出賽的球員一定具備實力，但每位選手的特質不同，教練團會依照每一場比賽、每一個對手來設定對形，「當對手不同、對形不同，選手的選擇也會不一樣。能被總教練與教練團討論的球員，其實都有一定水準，最後一定會在既有素材上，做出最妥善的安排。」

黃子鵬同樣傳出不會出賽，蔡其昌也以同樣的邏輯說明，「選才不可能百分之百如人所願。教練團必須考量我們有幾場比賽、面對哪些對手，對手的球風與特質是什麼，然後決定要排出什麼樣的陣容來取勝。」他坦言，像子鵬、愷威這樣優秀的選手因生涯規劃不參賽，難免可惜，但同樣尊重與支持。

蔡其昌強調，教練團必須隨時準備替代方案，「如果A選手無法參加，那他的替代方案是什麼？隊形要不要調整？要不要改？這就是現實。」他回顧從2023年經典賽、12強賽、資格賽到這次WBC的經驗，「每一次邀請，都是同樣的問題，不可能國家要怎樣，球員就一定能配合。」

也因此，他再次點出43人名單的重要性，「你隨時會遇到這種狀況，如果沒有進入集訓名單，啟動機制就會跟大會不同。多讓一些人啟動，教練團在調整時才會比較游刃有餘。」蔡其昌最後重複了一次，「游刃有餘、游刃有餘，不是匆匆忙忙，是游刃有餘。」

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

﻿

