徐若熙6年生涯一半很痛苦　有目標轉念「都有意義」

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙歡送會。（圖／味全龍提供）

文／中央社

中華職棒味全龍隊替徐若熙舉行球迷歡送會，徐若熙回憶，在效力味全龍6年時間，有一半時間都很痛苦，因為一直在受傷，但因為有目標，「每分每秒都很有意義。」

徐若熙今年球季轉戰日職福岡軟銀鷹隊、將展開旅日生涯，龍隊今天在天母棒球場替他舉辦球迷歡送會，味全龍復出推手魏應充獻上祝福與紀念禮物，親自題字「龍耀東瀛、熙望無限」，提醒他無論站上哪個舞台，背後始終有味全龍這個家，期許他帶著責任與祝福，再創職涯高峰。

魏應充甚至替徐若熙算出了效力龍隊期間，休息了674天，看到徐若熙因傷所苦，內心有很多不捨，儘管難熬，但徐若熙展現堅毅不拔的精神，才能有現在好的結果。

在歡送會影片中，當初替徐若熙動手肘韌帶置換（Tommy John）的醫師周文毅透露，其實一開始沒有想要開刀，但經過一段時間的保守治療，效果不好，是徐若熙主動說想動刀，也讓他感受到徐若熙積極和強烈的決心。

徐若熙回憶這6年，直言其實有一半的時間，因為一直受傷蠻痛苦的，但因為知道自己的目標是什麼，所以在味全龍的每一分、每一秒都很有意義，一路上支持的人很多，不想要讓大家失望。

徐若熙味全龍日職福岡軟銀球迷歡送

