運動雲

>

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

▲高雄全家海神于煥亞 。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神于煥亞。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

「職業生涯就像人生一樣，不可能每年、每天都很順利，重要的是保持正能量去克服困難。」高雄全家海神射手于煥亞在球隊經歷漫長低潮後，昨日於主場對陣新北中信特攻的比賽中，展現了資深球員的韌性與價值，在下半場接管比賽，靠著關鍵的三分彈與讀秒階段穩定的3次罰球，帶領海神以114比111險勝特攻，本季首度在主場收下2連勝。

上半場于煥亞相對沉寂，但易籃後他卻判若兩人，第三節先是以切入三分打點燃全場氣氛，隨後外線連發單節進帳9分，幫助海神反超，第四節他複製強悍表現，在對手步步進逼之際，再度完成三分打要回雙位數領先。最關鍵的轉折發生在比賽最後26.5秒，于煥亞在三分線外出手造成犯規，他頂住全場壓力將3次罰球全數命中，徹底穩定勝基，而他不僅在得分端有貢獻，更送穿針引線送出全隊最高的8次助攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後于煥亞表示，因為下半場許多戰術由他操刀，進入比賽狀態後信心自然提升，而在海神主場球迷的助威下，他甚至罕見地做出激情慶祝動作，對此他也解釋，「就是希望帶動主場氣勢，把勝利留在高雄。」

▲高雄全家海神于煥亞 。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神于煥亞（右）。（圖／TPBL提供）

海神開季15戰僅拿4勝，在代理主帥朱永弘接手時，全隊其實面臨極大的壓力。于煥亞直言，在職業籃球打這麼多年，一定會遇到艱難時刻，保持良好心態是最重要的事，他特別提到朱永弘對球隊的改變，「朱哥比較敢用年輕球員，把他們放在意想不到的位置，也因為這些球員平時練習就很努力，機會來了都能把握住，這讓我們可用之兵變多，信心也跟著回來。」

針對個人發揮，朱永弘對于煥亞的要求只有一個就是「保持侵略性」。于煥亞認為，由於兩人共事多年，教練非常了解他的打法，「教練一直提醒我，即便手感不好也要積極出手或為隊友製造機會，這讓我在出手時更加果斷。」

▲高雄全家海神于煥亞 。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神于煥亞（右）。（圖／TPBL提供）

即便繳出亮眼數據也帶球隊贏得勝利，于煥亞賽後依然對自己提出高標準檢討，認為自己在出手選擇上仍有精進空間，並出現了一些不必要的失誤，「在體能下滑的情況下，如何更冷靜地做出正確判斷，是我現在最重要的課題。」而他上季罰球出手平均僅1.2次，本季躍升到3.2次，罰球次數顯著提升且表現穩定，于煥亞則幽默地笑稱這是「校正回歸」。

關鍵字： 高雄海神于煥亞職籃TPBL逆轉勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

29分10籃板獵殺中信特攻　克力斯賽後談「打爆老東家」、對上鼎哥沒轍

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

雛形已現！掌兵符止血2連勝　朱永弘盼讓海神贏球成為習慣

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4于煥亞罕見激情點燃港都熱血

5台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

最新新聞

1于煥亞罕見激情點燃港都熱血

2台北職撞公開賽　柯秉逸、吳坤霖闖8強

3對鼎哥就沒轍！克力斯幽默談對決「老東家」

4掌兵符止血2連勝　朱永弘盼海神讓贏球成習慣

5夢想家本土雙星閃耀 「內部會議」成回穩關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【不能只有我冷】游泳教練也很冷...學生一腳開踢強制下水XD

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

【約法庭見】館長被起訴點名總統出庭！　賴清德：被告才需要出席
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366