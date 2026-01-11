職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

▲高雄全家海神于煥亞。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

「職業生涯就像人生一樣，不可能每年、每天都很順利，重要的是保持正能量去克服困難。」高雄全家海神射手于煥亞在球隊經歷漫長低潮後，昨日於主場對陣新北中信特攻的比賽中，展現了資深球員的韌性與價值，在下半場接管比賽，靠著關鍵的三分彈與讀秒階段穩定的3次罰球，帶領海神以114比111險勝特攻，本季首度在主場收下2連勝。

上半場于煥亞相對沉寂，但易籃後他卻判若兩人，第三節先是以切入三分打點燃全場氣氛，隨後外線連發單節進帳9分，幫助海神反超，第四節他複製強悍表現，在對手步步進逼之際，再度完成三分打要回雙位數領先。最關鍵的轉折發生在比賽最後26.5秒，于煥亞在三分線外出手造成犯規，他頂住全場壓力將3次罰球全數命中，徹底穩定勝基，而他不僅在得分端有貢獻，更送穿針引線送出全隊最高的8次助攻。

賽後于煥亞表示，因為下半場許多戰術由他操刀，進入比賽狀態後信心自然提升，而在海神主場球迷的助威下，他甚至罕見地做出激情慶祝動作，對此他也解釋，「就是希望帶動主場氣勢，把勝利留在高雄。」

▲高雄全家海神于煥亞（右）。（圖／TPBL提供）

海神開季15戰僅拿4勝，在代理主帥朱永弘接手時，全隊其實面臨極大的壓力。于煥亞直言，在職業籃球打這麼多年，一定會遇到艱難時刻，保持良好心態是最重要的事，他特別提到朱永弘對球隊的改變，「朱哥比較敢用年輕球員，把他們放在意想不到的位置，也因為這些球員平時練習就很努力，機會來了都能把握住，這讓我們可用之兵變多，信心也跟著回來。」

針對個人發揮，朱永弘對于煥亞的要求只有一個就是「保持侵略性」。于煥亞認為，由於兩人共事多年，教練非常了解他的打法，「教練一直提醒我，即便手感不好也要積極出手或為隊友製造機會，這讓我在出手時更加果斷。」

▲高雄全家海神于煥亞（右）。（圖／TPBL提供）

即便繳出亮眼數據也帶球隊贏得勝利，于煥亞賽後依然對自己提出高標準檢討，認為自己在出手選擇上仍有精進空間，並出現了一些不必要的失誤，「在體能下滑的情況下，如何更冷靜地做出正確判斷，是我現在最重要的課題。」而他上季罰球出手平均僅1.2次，本季躍升到3.2次，罰球次數顯著提升且表現穩定，于煥亞則幽默地笑稱這是「校正回歸」。