CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

▲林益全。（圖／截自CPB官方轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

前中職名將「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）持續火燙，10日在上海正大龍對上廈門海豚之戰扛起4棒指定打擊，單場猛敲2支二壘安打、包辦4分打點，率隊以5比0完封對手，不僅中止球隊2連敗，也獲選單場MVP，賽後受訪直呼希望把這場勝利變成團隊信心的起點。

林益全此役首打席遭三振，但第3局下2出局二、三壘有人，他掃出右外野二壘安打清壘，先替球隊打下2分；第7局下同樣在2出局二、三壘有人再度敲出右外野二壘安打，又送回2分，兩支長打直接灌進4分打點，成為贏球最大功臣。主播高喊，「神全無敵！」

賽後林益全提到，球隊賽前正處於2連敗，他也特別把大家集合起來鼓舞，「相信大家團結一心的話，我們就是最強的。」他表示，全隊就是把優勢發揮出來，這場勝利能讓信心更強大，也希望球迷能多進場替上海正大龍加油。

本季數據方面，林益全目前打擊率高達5成，與隊友姜東洙並列聯盟第2；打點累積7分暫居打點王，上壘率0.571排名第3，攻擊端存在感十足。

此役廈門海豚先發由前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱扛起，他主投6局被敲8安、失3分（2責失），送出7次三振吞敗；而張喜凱本季累計11次三振，目前也在聯盟中並列第2，同樣是本場另一位「台灣焦點」。