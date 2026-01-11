運動雲

布里茲克右踝大扭最新傷情曝　海神代理主帥嘆9天5戰球員真的累

▲高雄全家海神洋將布里茲克傷退。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神洋將布里茲克傷退。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神11日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，海神主力洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）在決勝節的一次落地時扭右腳踝，被迫退場。失去進攻核心的海神終場以16分之差落敗，無緣三連勝。賽後海神代理總教練朱永弘直言，「9天5戰」的賽程確實讓球員體能面臨極限。

本場比賽布里茲克表現極為亮眼，前三節便轟下全場最高的28分，帶領球隊與攻城獅周旋。然而在第四節開局不久，布里茲克在一次上籃下落時，右腳意外踩在對手洋將帕提獅的腳上，導致足踝大扭，他當即神情痛苦倒地，隨後在隊友扶持下蹣跚退場並立即送醫檢查。

▲高雄全家海神洋將布里茲克傷退。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神洋將布里茲克表現相當亮眼，前三節打完就轟下28分。（圖／TPBL提供）

賽後記者會上，海神代理教練朱永弘談到布里茲克的傷勢時表示「他下場後還沒來得及脫掉襪子就直接送醫院了，目前得到的初步消息是『骨頭沒事』，但韌帶是否有受傷，還需要等消腫後進行更進一步的核磁共振（MRI）確認。」

海神近期面臨極高強度的賽程，朱永弘認為體能是本場失利的關鍵：「今天就是輸球，體能確實有影響。這『九天五戰』中，我們經歷了二連敗、二連勝，各種輸贏組合都遇過了。我沒有太苛責球員，教練都覺得賽程累了，球員在場上打球一定更累。」

朱永弘強調，儘管布銳克曼不在，球員仍展現強烈贏球欲望，一度將分差追至10分以內，「雖然最後球掉了或空檔沒投進，但我都可以接受。最重要的是球員最後沒有放棄，這段經驗對他們未來心態的穩定很有幫助。」

▲高雄全家海神洋將布里茲克傷退。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神代理教練朱永弘。（圖／TPBL提供）

除了主將傷退，海神此役的進攻效率也受到嚴峻挑戰，特別是第二節外線8投0中的空窗期，吳曉謹在賽後表示：「我覺得是命中率吧，空檔都有出來，但可能因為體能消耗，導致命中率不像昨天那麼穩定。」吳彥侖則從防守端自我檢討：「今天籃板做得不夠好，防守端前面有很多不好的『No Ball』防守（無球防守失誤）。下半場雖然有努力想改變，但結果不如預期，下次我們會把防守設定做得更好。」

