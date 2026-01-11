3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

▲▼林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

經常被調侃舞技的林安可，11日在感謝球迷見面會上大秀舞步，笑稱這是自己的「最後一舞」。他表示，這樣的應援傳統在日本可能不常見，「所以就留給統一獅吧，要看我跳舞的，就繼續幫統一獅加油。」

被問及是否會把跳舞文化帶到日本，林安可笑說，餅總日前示範的手勢舞或許還可以嘗試，「如果是手勢可以，但跳舞真的不太敢，人生地不熟，可能會比在這邊還乾。」

活動前，陳傑憲受訪時就向媒體爆料，林安可曾問過他「養樂多是在大阪嗎？」這段趣事隨後也被搬上舞台再次提及。陳傑憲還笑說，林安可如果睡前看棒球影片，反而會被念，「不愛棒球的人，還可以出國打球，這公平嗎？」一番話引發全場笑聲。

對此，林安可在一旁澄清，自己是「公私分明」，「球場上認真，私底下不想一直陷在球場的氛圍裡。」陳傑憲則反而感謝他，有時能帶大家抽離棒球、轉換心情。

統一球團送給林安可一份手繪月曆，每個月都邀請與林安可有特別情誼的人物來繪製，包括1月林子豪、陳聖平，2月KID、3月劉育辰、4月陳献榮、5月陳傑憲、6月邱智呈、7月陳念琴、8月賴智垣、9月陳重羽、10月蘇智傑、11月黃子鵬和12月林岳平。

此外，統一獅領隊蘇泰安也談到球團與日職西武獅長期的交流關係，並期待林安可旅日後能讓雙方互動更加密切。他指出，兩隊交流已超過10年，彼此在過程中都有成長與學習，日前西武獅高層特地來台出席林安可加盟記者會，更讓這段合作關係向前一步。

「現在有安可在西武獅，未來是親上加親。」蘇泰安表示，未來不排除促成西武獅來台，與統一獅或其他中職球隊進行交流賽，「不一定只限於統一獅，整體都可以往更好的方向發展。」

