蘇智傑自嘲夾在雙帥中間　送新科人夫林安可金句：聽老婆就對了

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅外野手蘇智傑談到隊友林安可即將旅日發展，語氣中滿是祝福。他直言，心情「開心的成分比較多」，能看到台灣選手站上日本職棒舞台，對所有本土球員而言都是鼓舞人心的事，「多少也會想起以前的回憶，能有機會出國發展，真的替他感到很開心。」

回顧過往並肩作戰的時光，蘇智傑最難忘的，仍是與陳傑憲、林安可組成的「前三棒」攻擊模式。他笑說，「傑憲跟我常常上壘，我會打全壘打，可能安可又接著打全壘打，會有這個模式。」那段火力連線的節奏，也成為他心中相當珍貴的回憶。

談到林安可的性格，蘇智傑形容他是一名相當沉穩的選手，「沒有什麼事情可以打擾他，不管發生什麼狀況，他都能用穩定的態度去面對，情緒起伏不大。」

而在場下相處時，林安可則展現出輕鬆的一面，蘇智傑說，「他其實很好聊天，傑憲都會噹他，我就負責在中間取得一點平衡。安可會用無辜的臉看我，拜託我幫他講話，我在中間滿累的。」林安可澄清還是被噹的時間居多，學長胡金龍也會加入。陳傑憲在一旁笑說，「他慢慢發現孤立無援才要去日本。」引起球迷一片笑聲

至於林安可日前求婚成功，蘇智傑也以過來人身分送上祝福與建議，「看他們的相處就知道，結婚應該不會有問題，不管怎樣，聽老婆的話就對了，要有求生意志。」他也提到，早在文化大學時期就知道這位學弟打擊能力出色，後來轉任野手後更是一路發揮，「所以他能出國發展，其實是理所當然的事。」

▲林安可感謝球迷見面會-蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）