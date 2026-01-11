運動雲

>

蘇智傑自嘲夾在雙帥中間　送新科人夫林安可金句：聽老婆就對了

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅外野手蘇智傑談到隊友林安可即將旅日發展，語氣中滿是祝福。他直言，心情「開心的成分比較多」，能看到台灣選手站上日本職棒舞台，對所有本土球員而言都是鼓舞人心的事，「多少也會想起以前的回憶，能有機會出國發展，真的替他感到很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧過往並肩作戰的時光，蘇智傑最難忘的，仍是與陳傑憲、林安可組成的「前三棒」攻擊模式。他笑說，「傑憲跟我常常上壘，我會打全壘打，可能安可又接著打全壘打，會有這個模式。」那段火力連線的節奏，也成為他心中相當珍貴的回憶。

談到林安可的性格，蘇智傑形容他是一名相當沉穩的選手，「沒有什麼事情可以打擾他，不管發生什麼狀況，他都能用穩定的態度去面對，情緒起伏不大。」

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

而在場下相處時，林安可則展現出輕鬆的一面，蘇智傑說，「他其實很好聊天，傑憲都會噹他，我就負責在中間取得一點平衡。安可會用無辜的臉看我，拜託我幫他講話，我在中間滿累的。」林安可澄清還是被噹的時間居多，學長胡金龍也會加入。陳傑憲在一旁笑說，「他慢慢發現孤立無援才要去日本。」引起球迷一片笑聲

至於林安可日前求婚成功，蘇智傑也以過來人身分送上祝福與建議，「看他們的相處就知道，結婚應該不會有問題，不管怎樣，聽老婆的話就對了，要有求生意志。」他也提到，早在文化大學時期就知道這位學弟打擊能力出色，後來轉任野手後更是一路發揮，「所以他能出國發展，其實是理所當然的事。」

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可感謝球迷見面會-蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 林安可蘇智傑統一獅旅日發展職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

熱門新聞

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

2震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

5統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

最新新聞

1林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

2林信寬飆新高23分　謝黃鎮扮演心輔官

3破紀錄！　領航猿寫PLG新高開季8連勝

4阿提諾數錢手勢嗆裁判　PLG罰1.5萬

5雲豹本季最大弱點　林信寬點出是慢熱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366