單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士11日在主場上演「瘋狂火力秀」，全隊共5人得分飆破20分大關，單場轟下146分追平聯盟神紀錄，最終也以146比134擊退明尼蘇達灰狼，順利止敗收勝，戰績也重回東區第6位。

騎士、灰狼今日交手，雙方以兇猛火力互轟，騎士在當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）轟下28分、8助攻，全隊共5人得分飆破20分大關的優勢火力加持下，最終騎士以12分之差收勝。

但此戰也出現另類的「烏龍球」插曲，騎士替補前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）在比賽剩下3分34秒進行跳球時，意外將球直接撥進自家籃框，球就這麼擦板破網，讓對手灰狼免費拿下兩分。

只不過根據NBA現行規則，這兩分並不會計在湯姆林身上，而是要在灰狼當下最靠近籃框的選手里德（Naz Reid）身上，也讓他意外多拿2分，全場數據為25分、5籃板、3助攻。

灰狼除了里德轟下25分外，一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）拿下25分、5籃板、3助攻，藍道（Julius Randle）則有20分、4籃板、4助攻進帳。

另外，騎士也成為聯盟自2000年以來，第10支單場至少有5人得分來到「20＋」的隊伍，贏球之外也寫下神紀錄。

▲騎士單場狂轟146分，還寫下全隊共5人得分突破20分大關的好表現。（圖／達志影像／美聯社）

王力宏演唱會趴地起不來！ 「項鍊卡舞台縫」急拯救

