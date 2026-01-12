運動雲

>

岡本和真回顧11年巨人歲月！憶長嶋茂雄揮棒指導　坦言至今難忘

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

前讀賣巨人當家強打岡本和真11日於日本舉行記者會，正式宣告轉戰多倫多藍鳥，會中他深情回顧自己在巨人度過的11年職棒歲月，直言能穿上巨人球衣是一段「非常特別」的經歷。

岡本和真於2014年選秀會以第一指名從智辯學園高中加入讀賣巨人，從年輕新秀一路成長為球隊核心；他回顧旅日時表示：「首先想到的是，能夠加入巨人隊真的太好了，能在名為巨人的球隊打球，是一件非常特別的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到職涯初期的掙扎，岡本坦言並非一路順遂，「剛進球團時真的很困難，怎麼努力都很難有結果，每一天都在嘗試、摸索，」但隨著時間推進，他逐漸站穩一軍，「後來慢慢能夠在一軍出賽，連續好幾年成績也一點一點累積起來。」

對於此刻選擇旅美挑戰，岡本也分享內心掙扎與感謝之情，「因為不想留下後悔，所以我主動向球團表達想法，在多次溝通之後，這次能夠獲得球團的理解與許可，真的非常開心，也滿懷感謝。」

提到與去年辭世的「巨人軍精神象徵」長嶋茂雄終身名譽監督的互動，岡本語氣充滿敬意；他表示：「從我剛入團開始，關於第4棒與三壘這個位置，長嶋先生教了我很多，我也一直告訴自己，一定要用自己的方式把這個角色完成好。」

他也回憶起一次難忘的指導經驗，「有一次他親自看我揮棒練習，時間大概只有30到40分鐘，但那是我至今為止感受過最緊繃、最專注的30到40分鐘；直到現在我都還記得，那真的是一次非常珍貴的經驗。」

岡本確定加盟藍鳥後，前輩坂本勇人也在社群平台發文替他送上祝福；對此岡本笑說：「他是從我第一年開始就一直照顧我的前輩，而且那段文字其實一點都不像他的風格，當下還想說他是不是怎麼了，」不過他也坦言，「能聽到他那樣說，我真的非常開心。」

關鍵字： 讀賣巨人、岡本和真、棒球、多倫多藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

熱門新聞

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

2跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

3台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽

4曾被大聯盟記者點名！鄭浩均中華隊報到

57局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

最新新聞

1MLB單季34轟重砲降臨名古屋

2岡本和真想追上大谷、鈴木的腳步

3岡本和真回顧11年巨人歲月！

4紅人補強不停歇！網羅強森增添彈性

5美媒點名道奇成貝林傑潛在競逐者

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366