岡本和真回顧11年巨人歲月！憶長嶋茂雄揮棒指導　坦言至今難忘

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

前讀賣巨人當家強打岡本和真11日於日本舉行記者會，正式宣告轉戰多倫多藍鳥，會中他深情回顧自己在巨人度過的11年職棒歲月，直言能穿上巨人球衣是一段「非常特別」的經歷。

岡本和真於2014年選秀會以第一指名從智辯學園高中加入讀賣巨人，從年輕新秀一路成長為球隊核心；他回顧旅日時表示：「首先想到的是，能夠加入巨人隊真的太好了，能在名為巨人的球隊打球，是一件非常特別的事情。」

談到職涯初期的掙扎，岡本坦言並非一路順遂，「剛進球團時真的很困難，怎麼努力都很難有結果，每一天都在嘗試、摸索，」但隨著時間推進，他逐漸站穩一軍，「後來慢慢能夠在一軍出賽，連續好幾年成績也一點一點累積起來。」

對於此刻選擇旅美挑戰，岡本也分享內心掙扎與感謝之情，「因為不想留下後悔，所以我主動向球團表達想法，在多次溝通之後，這次能夠獲得球團的理解與許可，真的非常開心，也滿懷感謝。」

提到與去年辭世的「巨人軍精神象徵」長嶋茂雄終身名譽監督的互動，岡本語氣充滿敬意；他表示：「從我剛入團開始，關於第4棒與三壘這個位置，長嶋先生教了我很多，我也一直告訴自己，一定要用自己的方式把這個角色完成好。」

他也回憶起一次難忘的指導經驗，「有一次他親自看我揮棒練習，時間大概只有30到40分鐘，但那是我至今為止感受過最緊繃、最專注的30到40分鐘；直到現在我都還記得，那真的是一次非常珍貴的經驗。」

岡本確定加盟藍鳥後，前輩坂本勇人也在社群平台發文替他送上祝福；對此岡本笑說：「他是從我第一年開始就一直照顧我的前輩，而且那段文字其實一點都不像他的風格，當下還想說他是不是怎麼了，」不過他也坦言，「能聽到他那樣說，我真的非常開心。」