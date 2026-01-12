紅人補強不停歇！曲球派老將報到　網羅強森增添戰術彈性

運動雲

▲Pierce Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pierce Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人持續在休賽季強化牛棚深度；根據《MLB.com》官網報導，紅人已與34歲右投後援投手強森（Pierce Johnson）達成合約共識。

紅人休賽季流失多名牛棚要角，包括右投巴洛（Scott Barlow）、馬丁尼茲（Nick Martinez）以及左投蘇特（Brent Suter），補強後援戰力成為管理階層首要任務；儘管球隊先後完成幾筆關鍵補強，仍持續在市場上尋找即戰力投手，強森的加盟也顯示紅人並未停下補強腳步。

強森在2025年效力亞特蘭大勇士，出賽65場，繳出3勝3敗、防禦率3.05、WHIP1.203的成績，並已連續3個賽季披上勇士戰袍，不過勇士並未執行他2026年價值700萬美元的球團選擇權，使他成為自由球員。

生涯至今，強森除2019效力NPB阪神虎外，已在大聯盟征戰8個賽季，曾效力芝加哥小熊、舊金山巨人、聖地牙哥教士、科羅拉多洛磯及亞特蘭大勇士，累積330場出賽，生涯防禦率為3.79。

數據顯示，強森生涯對左右打者並無明顯差異，但2025年出現分化表現；他成功壓制右打者，對戰OPS僅0.622，且三振保送比高達40比3。反觀左打者則對他較具威脅，OPS達0.800，並選到16次保送、僅吞19次三振。

在投球特性方面，強森以曲球見長，堪稱聯盟中最「重度曲球派」的投手之一；自轉戰勇士後，他大幅提高曲球使用比例，2024與2025年皆超過70%，其中2025年曲球使用率高達72.1%，比任何一名大聯盟投手都高出20個百分點以上。此外，他還搭配時速中段90英里的四縫線速球，常攻擊好球帶上緣，並輔以少量卡特球作為變化。

紅人先前已在去年12月以2年2000萬美元合約迎回終結者帕甘，隨後又以1年450萬美元簽下左投弗格森（Caleb Ferguson），如今再補進經驗豐富的強森，預料將為紅人牛棚增添穩定度與戰術彈性。

