台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

▲曾經風靡撞壇的「非凡公子」賴嘉雄年輕時就被稱作「天才型選手」。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽9日在松山文創園區一號倉庫進行敗部晉級賽，地主好手表現亮眼，柯秉中、張玉龍、謝佳臻等人都順利晉級。曾經風靡撞壇的「非凡公子」賴嘉雄，也驚喜現身並闖進64強，讓現場球迷倍感驚喜。

本屆賽事自8日開打，首日失利的選手必須在敗部賽中尋求復活。柯秉中在晉級戰面對「倩影殺手」魏子茜，以9：1壓倒性勝出，並上演「再見9-Ball in」的漂亮收尾。比賽結束後，魏子茜還開玩笑地勒脖互動，展現兩人好交情。張玉龍則以9：4擊敗前德國球星、現已歸化美國的Thorsten Hohmann。謝佳臻則在與韓國選手金壽熊的激戰中，以9：5逆轉晉級，賽後還讓年幼女兒抽出晉級籤，現場氣氛溫馨。

謝佳臻分享，雖然天氣寒冷但場內舒適，自己還在適應球桌狀態，甚至在第13局出現失誤，幸好最後靠「再見小摸」結束比賽。他笑說，這次太太特地請假帶女兒來場邊加油，讓他備感溫暖。

久違賽場的賴嘉雄也成為焦點，他以9：7力克越南選手范芳南，成功晉級64強。賴嘉雄過去曾拿下1998年曼谷亞運九號球雙打金牌、2001年世界盃季軍，後因大環境影響淡出撞壇，近年則因五十肩休養。這回復出，他笑稱把比賽當復健，並透露平時多穿拖鞋練球，這次正式參賽反而有些不習慣。

賴嘉雄上次參加大型賽事已是2007年，這回重返賽場，他認為自己出桿明快，適應新賽事節奏沒問題，但對於攻守轉換仍需調整，坦言有些防守球處理得太急躁。他也帶領「台中幫」一同晉級，為比賽增添話題。

台北公開賽已舉辦四屆，是國內規模最大的職業撞球賽事，場邊也吸引不少貴賓到場。前中華隊教練陳為志現身觀賽，他曾於新加坡、中國擔任總教練長達23年，並獲中國「美式檯球國家集訓隊終身榮譽教練員」榮銜，目前為CPBA品牌榮譽代言人，持續投入台灣撞壇發展。

陳為志指出，疫情後台灣難以見到20歲左右的國際級撞球新秀，國內花式撞球青黃不接，「我現在就是盡力推動環境，讓年輕球員透過比賽累積經驗，畢竟球員養成需要時間。」他語重心長地說。

10日賽事將於上午11時開打，柯秉中將對決「越南球王」楊國煌，11日則預計下午2時進行第四輪及冠軍決賽。