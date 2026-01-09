鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人旅美投手鄧愷威今日透過經紀公司發表聲明，說明自己婉謝本屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊徵召的決定。他坦言，這是一個經過長時間思考、並與家人及團隊多次討論後，才做出的艱難選擇，也理解這樣的決定可能讓期待他披上中華隊球衣的球迷感到失望。

鄧愷威在聲明中表示，能夠代表中華隊出賽，始終是他心中極具意義、值得珍惜的榮耀，「這一點從未改變。」但回顧2024年首度站上大聯盟舞台的經驗，讓他深刻感受到高層級競爭帶來的衝擊與挑戰，也更清楚看見自己仍有許多需要調整與學習的地方。

進入2025年後，鄧愷威持續在更高強度的環境中嘗試不同角色、累積實戰經驗。他指出，經過整體狀況與未來規劃的評估，現階段對自己而言，最重要的事，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個職涯目標前進，因此最終只能忍痛婉謝本屆經典賽邀請。

鄧愷威也特別感謝蔡其昌會長、 曾豪駒總教練以及中華隊教練團的肯定與邀請，並透露自己在做出決定後，第一時間親自向曾總教練說明想法，「感謝總教練的理解與尊重，在得知我的決定後，仍給予我鼓勵與支持，這份體諒對我而言意義重大。」

最後，鄧愷威向一路支持他的球迷表達感謝，也送上對中華隊的祝福。他表示，接下來仍會全心投入訓練與準備，持續提升自己，迎接未來挑戰，同時也會和球迷一起為中華隊加油，「每一位站上場的選手，都是在為台灣拚戰，都值得被全力支持。」