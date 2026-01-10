洪一中開訓脫口爆出找布坎南　富邦：對洪總言論感到震驚與不解

▲台鋼雄鷹開訓典禮 -洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹今（10日）舉行春訓開訓儀式，總教練洪一中在致詞時意外提到新洋投人選「布坎南（David Buchanan）」，引發外界關注；對此富邦悍將球團隨即發出最新聲明強調，截至目前球團從未收到布坎南經紀人或其他球團的正式接觸，也未曾出具離隊同意書，並對洪總相關言論表達「震驚與不解」。

富邦悍將表示，球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行，針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南，截至目前為止，悍將球團從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。

針對今日台鋼開訓儀式上洪一中所發表的相關言論，悍將指出，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。

值得一提的是，先前台鋼雄鷹領隊劉東洋也曾回應，布坎南確實是球隊鎖定的高位人選，但雙方尚未完成簽約程序，且依聯盟規定，原洋將在2月28日前受優先議約權保護，程序上必須完全尊重聯盟規定與富邦球團，若富邦確定不續約或提供離隊同意書，才可能提前，否則須待2月28日後才能正式確定。

對於外界近期再度討論「228條款」是否需要調整或廢除，富邦悍將也在聲明中強調，球團一向尊重聯盟制度，對於規章存廢及調整抱持開放討論態度，但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作公信力及各球團應有權益。

富邦悍將球團聲明全文：

