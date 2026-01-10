運動雲

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

▲湖人球星詹姆斯（LeBron James）進帳26分、10助攻、9籃板。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽洛杉磯湖人在主場迎戰密爾瓦基公鹿，公鹿團隊此役多點開花、全隊6人得分達雙位數，終場以105比101力挫湖人，送給紫金大軍2連敗。湖人球星詹姆斯（LeBron James）雖然達成效力湖人生涯3500次助攻的里程碑，還繳出準大三元數據，但末節關鍵時刻的致命失誤與唐西奇（Luka Doncic）犯滿畢業，讓湖人吞下本季在關鍵時刻的首場敗仗。

上半場公鹿展現驚人的外線手感與團隊配合，命中率高達58.1%，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）小波特（Kevin Porter Jr.）半場各拿12分，助隊以61：52領先。反觀湖人核心唐西奇上半場手感冰冷，12投僅3中拿到10分。

易籃後，唐西奇在第三節大爆發，單節獨攬12分，試圖縮小分差。然而，公鹿替補射手小崔特（Gary Trent Jr.）適時在外線挹注火力，讓公鹿帶著86比77的優勢進入決勝節。第四節開局，湖人發動猛烈反擊，詹姆斯領軍打出一波19比8的攻勢，率領湖人以98比94逆轉超前，不過接下來雙方相互拉鋸，最後1分鐘戰成101比101平手。

比賽最後16秒東契奇在防守小波特的三分外線時被吹判犯規，由於湖人此時已無挑戰權，唐西奇領到個人第6次犯規被迫離場，這是他職業生涯第3次、湖人生涯首度犯滿畢業，唐西奇下場後情緒極度不滿，在替補席摔護具及毛巾宣洩失落感。

小波特隨後3罰2中助公鹿取得2分領先，湖人執行最後一攻，詹姆斯切入禁區試圖追平，卻被安戴托昆波精準判讀抄掉球，隨後小波特在最後0.6秒兩罰全中，公鹿以4分差帶走勝利。

▲詹姆斯與安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

小波特攻下全隊最高22分，另有5籃板、6助攻、4抄截，安戴托昆波挹注21分、6籃板、5助攻、2抄截、2火鍋，庫茲馬（Kyle Kuzma）替補上陣拿下13分。

湖人此役僅3人得分超過雙位數，詹姆斯21投10中進帳26分、10助攻、9籃板，另有3失誤，提前犯滿離場的唐西奇拿下24分、9籃板、9助攻，拉拉維亞（Jake Laravia）13分，而在此役之前，湖人本季13次打入「關鍵時刻」（最後5分鐘分差5分以內）的戰績是完美的13勝0負，如今這超狂紀錄卻遭公鹿終結。

