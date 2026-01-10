洪一中開訓意外爆出新洋投布坎南？劉東洋坦言鎖定的人選

運動雲

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹今日舉行春訓開訓儀式，總教練洪一中在致詞時展現「真性情」，感謝球團在休賽季的補強，除了點名黃子鵬、賴智垣、王維中、劉時豪等本土戰力外，更意外提前揭曉了新洋投人選「布坎南。此話一出，讓現場媒體與球團高層驚訝不已。

洪一中總教練在致詞時，首先感謝會長投入經費打造精良的基地，讓選手在食衣住行上無後顧之憂，「選手只剩下努力打拼就可以了，只要認真練習，球團都幫你照顧得很好。」 隨後，洪總在談到新賽季戰力時，細數球隊近期網羅的強援，隨口帶出：「補進了黃子鵬、賴智垣、王維中、劉時豪，還有一個洋將布坎南，這讓台鋼整體的戰力更加完整。」

由於布坎南尚未獲得球團正式官宣，洪總等於是意外「爆雷」。 針對洪總提前「宣布」新洋將，領隊劉東洋坦言布坎南的確是球隊目前鎖定的高位人選，且洪總對這位選手也相當熟悉。

事實上，雙方尚未完成簽約程序，而根據中華職棒聯盟規定，各球隊原洋將在 2 月 28 日前受優先議約權保護。劉東洋強調，程序上必須完全尊重聯盟規定與富邦球團，「如果富邦球團確定不續約，或是願意提供『離隊同意書』，程序才能提前。否則，一切都要等到 2 月 28 日之後才能正式確定。」

近期中職再度討論228條款是否有廢除必要，各隊也有出現「洋將合約但書」提前解套的案例，像是樂天洋將魔神樂合約有備註逃脫條款，讓他得以提前與味全接觸。

對此，劉東洋認為這確實是能夠運作的一種方式，但也建議，「未來是否要針對 228 條款進行調整，或是維持現狀，這需要六球團坐下來思考，找出對大環境最方便的運作模式。」

被問到布坎南的登錄名是否已有想法，劉東洋笑稱，「還沒想到，一切來得太突然了！」台鋼球團也補充說明，球隊內部聯繫上出現些許落差，對於因此造成富邦球團的困擾，台鋼方面也表達歉意與致意。

▲▼ 劉東洋、洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 劉東洋面對洪總致詞直呼一切來得太突然 。（圖／記者王真魚攝）

