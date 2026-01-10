神準「亞」制！于煥亞末節關鍵三罰有把握　海神險勝特攻、久違連勝到手了　

▲高雄全家海神布里茲克（中）、于煥亞（右）把握末節最後關鍵5罰幫助球隊久違收下連勝。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

TPBL例行賽10日早場由高雄全家海神主場作客迎戰新北中信特攻，兩隊本季首度碰頭火花十足，整場互有領先，一路激戰到最末節最後一分鐘，海神靠著于煥亞三分球和關鍵三罰幫助球隊取得領先，最後布里茲克同樣把握住兩罰機會，最終幫助球隊在主場以114比111擊敗特攻，在主場收下久違的連勝。

前役在主場擊敗來訪的臺北台新戰神終止連敗低潮，也迎來幫助代領主帥朱永弘拿下執教首勝，海神今繼續在主場出戰迎戰本季首度南下作客的中信特攻，開賽海神就打出氣勢，「海瓏王」胡瓏貿首節三分球連三拉三、獨攬9分，加上布里茲克、克力斯連線搶分，開賽就拉出17比9的狂暴攻勢，首節打完就以33比23、取得雙位數領先。

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／TPBL提供）

次節特攻展開反攻，老將曾文鼎妙傳幫助球隊連追4分，胡瓏貿挺身而出砍進三分球，但林韋翰也在外線得手，加上飛克積極在禁區搶分，特攻一口氣追到4分差，隨後謝亞軒砍三分彈，馬可籃下搶分得手，內馬也在外線轟炸，特攻一波10比2小高潮直接逆轉超前，之後更將領先拉開到6分之多，海神節末即時回神，在最後1分15秒追到58比58，但特攻靠著阿巴西和馬可連拿4分，在上半場打完守住些微2分領先。

易籃後，海神重新回到正軌，克力斯百步穿楊以百分之百命中率拿下7分，當家射手于煥亞也從板凳挺身而出，飆進2顆三分球，兩人攜手幫助海神單節打出32比19的比分，在第3節打完重新以雙位數分差領跑。

▲高雄全家海神克力斯。（圖／TPBL提供）

不過落後的特攻韌性十足，末節謝亞軒、曾文鼎攜手飛克追分，在比賽還剩3分26秒時追到104比106，然而此時于煥亞挺身而出，砍進三分球幫助球隊止血，只是特攻還是靠著內馬的罰球和林韋翰抄截後上籃得手追到1分差，最後26.5秒謝亞軒防守于煥亞發生致命犯規，于煥亞把握機會3罰俱中，幫助球隊將分差拉開，但馬可展現當家王牌價值，在最後11秒砍進壓哨三分球，又追到剩下1分差，眼看時間不多，特攻祭出犯規戰術，布里茲克兩罰俱中，特攻最後一擊交給內馬，但他外線出手未果，最終海神以114比111奪勝，久違收下2連勝。

海神此役5人得分雙位數，克力斯轟下29分10籃板，另有1助攻2抄截，板凳出發的于煥亞砍下18分另有8助攻，胡瓏貿三分球8投4中拿下16分，布里茲克也有16分進帳，歐提斯挹注14分。

特攻馬可還是展現強大主宰力，豪取全場最高的32分，「後場魔術師」林韋翰繳17分另有7助攻3抄截，內馬、菲克皆有16分進帳，謝亞軒13分，曾文鼎10分。