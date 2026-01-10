運動雲

61分鐘輕鬆勝！謝淑薇攜O妹布里斯本封后　2026強勢開門紅

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網女雙封后。（圖／路透）

▲謝淑薇新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網女雙封后。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球女雙一姊謝淑薇2026年從布里斯本出發，新年首戰與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，一路過關斬將闖進女雙決賽，面對第3種子西班牙布克薩（Cristina Bucsa）／澳洲培瑞茲（Ellen Perez），「台拉聯軍」耗時1小時1分鐘就以6比2、6比1輕鬆奪勝，剛滿40歲的小薇在2026年首場賽事就順利開出紅盤，也為之後的澳洲網球公開賽打上一劑強心針。

謝淑薇4日迎來自己40歲生日，這次新年首戰攜手奧斯塔朋科，16強先擊敗澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），8強歷經搶10大戰又擊退澳洲韓天遇／捷克穆霍娃（Karolina Muchova），4強賽輕鬆收拾黑馬烏克蘭雙胞胎L.琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）與N.琪切諾克（Nadiia Kichenok），新年第一站就挺進決賽。

決賽碰上布克薩／佩瑞茲，台拉組合開賽就火力全開連拿4分率先破發，之後連保帶破一口氣取得3比0領先，布克薩／培瑞茲雖然在第4局回破，隨後也成功守下發球局追到2比3，但台拉聯軍馬上連保帶破連下兩城，最後又拿下致勝發球局，很快以6比2先馳得盤。

▲謝淑薇（左）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。（圖／路透）

▲謝淑薇（左）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。（圖／路透）

次盤回來，台拉聯軍還是勢不可擋，直接雙破對手發球局，直接取得4比0領先，布克薩／培瑞茲辛苦手下第5局，但接下來面對謝淑薇／奧斯塔朋科的凌厲攻勢，還是沒有任何還手之力，最後又被連保帶破，台拉聯軍又以6比1搶下勝利，謝淑薇新年首戰就奪冠，不僅為自己新球季取得開門紅，也為接下來備戰澳網打上強心針。

關鍵字： 謝淑薇女雙冠軍布里斯本澳網奧斯塔朋科

