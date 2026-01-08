台鋼牛棚核心定調！　林詩翔救援王加持月薪翻3倍還進WBC大名單

運動雲

▲▼中職林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹終結者林詩翔2025賽季大放異彩，不但以30次救援成功拿下聯盟救援王，也憑藉穩定的關門表現抱走年度新人王，亮眼成績同時替他敲開國家隊大門，入選經典賽中華隊43人大名單；球團端出「重量級肯定」，也讓他的薪資一口氣躍升到隊史焦點。

台鋼雄鷹球團確認，林詩翔新球季月薪將由原本10萬元調整為30萬元，等同一次大幅加碼、直接翻了3倍，調幅也寫下隊史紀錄；對一名選秀後段出身的新秀而言，這份待遇不只是數字變化，更是定位的明確宣示，他已是球隊牛棚的重要核心。

林詩翔2023年季中選秀第6輪被台鋼雄鷹挑中，隨後以簽約金120萬元、激勵獎金50萬元加盟；初登一軍的2024年，他出賽30場，繳出1勝1敗、3次中繼，投26局被敲34安打失12分責失，防禦率4.15，仍在適應節奏與角色。

沒想到進入隔年的完整賽季後，他快速完成蛻變，出賽數拉高到60場，戰績5勝5敗、6次中繼、30次救援，投60.1局僅有1.79防禦率，徹底站穩終結者位置，也成為聯盟最具代表性的關門投手之一。

在球團加薪之外，林詩翔也迎來另一個重要挑戰：他已獲徵召進入經典賽中華隊43人名單，預計1月15日報到加入集訓，接下來將與眾多投手競爭，力拚擠進最終30人名單，朝「披上國家隊戰袍」的目標邁進。

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

