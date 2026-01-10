運動雲

高雄巨蛋飲恨！中信特攻苦吞3連敗　主帥莫米爾點出輸球最大原因

▲新北中信特攻總教練莫米爾、曾文鼎、林韋翰。（圖／TPBL、新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻總教練莫米爾。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

新北中信特攻10日作客高雄巨蛋，交手高雄全家海神市場一場高節奏的得分大戰，儘管特攻在比賽中展現強韌追分能力，最終仍以111比114飲恨，無奈吞下近期3連敗。賽後記者會上，總教練莫米爾（Momir Milatovic）與陣中資深球員林韋翰、曾文鼎皆指出，防守專注度不足與進攻籃板失守是此役敗北的關鍵，莫米爾更對球隊在罰球線上的低迷表現更直言相當失望。

總教練莫米爾首先對這場比賽的精彩程度給予肯定，認為這是一場節奏變化極大且有趣的對決，他稱讚球隊在進攻端初期表現亮眼，但隨即話鋒一轉，直指防守端的失誤讓海神隊抓到過多進攻籃板與拼搶球，進而讓對手建立起進攻信心。

此外，莫米爾也點出，特攻全場獲得23次罰球機會卻僅命中11球，這12分的落差直接左右了比賽結果。此外，對於最後30秒謝亞軒三分出手疑似遭侵犯未鳴哨，而對手在相同情況下獲得判罰的尺度差異，莫米爾雖感不解，但也理性表示不會將失利歸咎於此，而是要專注於團隊自身的修正。

至於近期的三連敗，莫米爾也坦言：「這幾場比賽我們都因細節未處理好而錯失勝利，相信團隊會回去檢討並做出調整。」

傷癒回歸不久的後衛林韋翰則在受訪時展現自我要求的一面，他認為自己今日的狀況仍未達巔峰，手感仍在找尋當中，未來需學習如何更有效地發動攻擊。針對團隊表現，林韋翰指出不管是上半場或下半場的開局，球隊都守得不夠好，讓對手得分太過輕易，核心問題依然在於防守端的堅持程度。

▲新北中信特攻總教練莫米爾、曾文鼎、林韋翰。（圖／TPBL、新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）

曾文鼎也對球隊防守端失分過高感到憂慮，他提到雖然這場失分較上一場稍微下降，但讓對手拿下114分依然太多，曾文鼎從數據上分析，最直接的原因是特攻被海神抓下15個進攻籃板。他直言，以特攻目前具備身材優勢的情況下，不應該被對方頻繁衝搶進攻籃板，「回去會檢視影片，確認是卡位問題還是專注度不足，並一步步進行調整。」

▲新北中信特攻總教練莫米爾、曾文鼎、林韋翰。（圖／TPBL、新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻曾文鼎。（圖／新北中信特攻提供）

關鍵字： 中信特攻高雄海神籃球防守問題三連敗

﻿

