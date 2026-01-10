運動雲

台鋼雄鷹開訓前火速談妥全數合約！張肇元月薪衝上30萬

▲▼ 台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮，領隊劉東洋     。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹在補強告一段落後，也同步完成球員談薪作業。領隊劉東洋今（10）日受訪時證實，球團已在開訓前「全數談妥」所有合約，成為今年首先率先完成談約的球隊，相關合約消息將於近日對外公布。

被問到談約進度時，劉東洋證實，「對，全部完成了，近日會公布，但不會是今天，今天先把焦點放在開訓上。」

能在開訓前完成所有談約，劉東洋直言這本來就是球團設定的目標，「希望在開訓前談定，讓大家有一個比較篤定的心情迎接新年度的開始。」他也坦言，過程中歷經多次折衝與磨合，「談約本來就是雙方各有各的立場，但很開心能夠在開訓前全部確定。」

至於整體薪資結構，劉東洋明確表示「是上揚的」。他指出，球隊去年雖未闖進季後賽，但勝率首度達到五成，整體戰力與穩定度明顯提升，「很多選手都站穩先發位置，也拿出固定、穩定的成績，所以整體薪資是上揚的。」

其中最具代表性的例子，正是終結者林詩翔。球團肯定他的貢獻，今年調薪幅度確定達到200%，月薪自去年的10萬元，一口氣躍升至至少30萬元，並簽下2年複數年合約，明年薪資將再依今年表現調整。

此外，台鋼主戰捕手張肇元，繼去年月薪從9萬元大幅跳升至17萬元後，憑藉去年繳出單季10轟的強悍打擊表現，今年月薪也站上30萬元大關。從2022年在獅隊二軍苦等機會的「邊緣人」，到如今成為雄鷹軍團不可或缺的戰力，張肇元的身價在短短兩年內翻了三倍之多。

隨著談約全數完成，台鋼雄鷹也將在全新基地無後顧之憂迎接新球季，朝隊史第三年一軍賽季的突破目標全力衝刺，總教練洪一中許下目標「總冠軍」。

▲▼ 台鋼雄鷹開訓典禮 -洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮 -洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

