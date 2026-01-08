運動雲

洋基教頭力挺賈吉打WBC：這是最適合他的舞台

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲期待！洋基主帥布恩支持賈吉出戰WBC。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

《紐約郵報》7日（台灣時間8日）報導，紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到當家球星賈吉（Aaron Judge）確定參加世界棒球經典賽（WBC）時，直言「非常期待」，並強調這項賽事已成為棒球界不可或缺的一部分。

布恩日前受邀上YES Network節目《Yankees Hot Stove》，主持人凱（Michael Kay）詢問他，是否會因賈吉擔任美國隊隊長、參加WBC而感到「胃痛般焦慮」，布恩隨即否認這種說法。 「其實我真的很期待看到亞倫參賽。」

布恩表示，賈吉在上一屆經典賽時，正好剛被任命為洋基隊長，並忙於適應新角色，因此選擇不參賽，「所以這一次能夠看到他出賽，讓人感到很開心。」

布恩也高度肯定WBC的地位，「像他這樣具備身分與實力的球員，這是一項值得參加的比賽。上一屆WBC真的非常特別。」賈吉當時因剛與洋基簽下9年長約，最終缺席2023年賽事。

不過，WBC過去也曾因球員受傷引發疑慮。2023年經典賽期間，當時效力大都會的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在慶祝勝利時不慎傷到膝蓋，導致整季報銷；奧圖維（José Altuve）則因觸身球造成手部骨折。

本屆WBC除了賈吉之外，也有多名洋基相關球員表態或被點名參賽，包括投手貝德納（David Bednar）已宣布加入美國隊；內野手齊澤姆（Jazz Chisholm，英國代表）與捕手威爾斯（Austin Wells，多明尼加）也被列為人選。

布恩坦言，對於球季初期進行高強度比賽仍有一定顧慮，但他也表示理解，「WBC現在已經是棒球世界很重要的一部分，我們能做的就是盡力確保球員在安全、健康的狀態下參賽。」

由賈吉領軍的美國隊，目標將是繼2017年後，再度捧回世界棒球經典賽冠軍。

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

