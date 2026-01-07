運動雲

NBA明星賽第2輪票選結果出爐　湖人金童唐西奇蟬聯票王

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2026年「全明星賽」票選第2階段的球迷投票結果7日正式公布，其中洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）以222萬9811票高居首位，持續穩坐本屆「人氣王」，另外密爾瓦基公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則以209萬2284票排名東區首位，兩人也是目前票數唯2突破200萬票好手，分居西區及東區票王。

▲湖人金童唐西奇可能在明日的「聖誕大戰」復出上陣。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇持續蟬聯本季NBA明星賽票選「人氣王」。（圖／達志影像／美聯社）

本屆明星賽將採取「美國隊vs.世界隊」的全新賽制，所有球員將按照是否為美國籍，分別被分到兩支美國隊、一支世界隊的陣容，進行循環賽交手。

其中，各隊先發陣容將由球迷投票結果佔比50%，剩下將由退役NBA球員、媒體的選擇，各佔比25%，另外本屆賽事也將不再考慮球員本身所打的位置，而是全部打散進行票選。

目前球迷票選已經來到第2階段，聯盟也正式公布目前的票選結果，西區方面，湖人金童唐西奇拿下222萬9811張選票，持續穩居本屆最高票人氣王，西區第2到第5名的人選也和上階段一致，分別為丹佛金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic，199萬8560票）、金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry，184萬4903票）、奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，155萬4468票）、聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama，132萬1985票），另外明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）則以124萬6423票，排名暫居西區第6位。

東區方面，除了公鹿「字母哥」票選居首位外，幫助紐約尼克拿下「NBA盃」冠軍的主力控衛布朗森（Jalen Brunson）拿下191萬6497票排名第2位，後續依序為費城七六人馬克西（Tyrese Maxey，190萬8978票）、底特律活塞少主康寧漢（Cade Cunningham，175萬2801票）、克里夫蘭騎士「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell，153萬237票）。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波目前仍是東區明星賽球迷票選人氣王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA明星賽票選唐西奇安戴托昆波柯瑞布朗森詹姆斯詹皇

