快訊／開賽15秒就飆招牌「野獸三分球」　林志傑曝秘訣：保持訓練

▲富邦勇士林志傑、辛特力。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士在林志傑回歸首戰，就打出亮眼表現。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

在經歷左手腕骨折嚴峻傷勢，長達近半年時間無法比賽的台籃精神領袖林志傑，在3日本季回歸首戰，開賽僅15秒就用招牌三分球告訴球迷，「野獸」回來了！賽後勇士總教練吳永仁也透露，首波進攻就是做給林志傑，要給他以及全隊帶來信心。談到此戰進攻手感火燙，林志傑賽後強調，「保持訓練，一個戰術出來，打了這麼多年，就是很順的拔起來，沒去想這麼多。」

即便已經高齡43歲，又在上季總冠軍賽關鍵第7戰遭遇左手腕骨傷勢，林志傑在經歷漫長手術後復健期情況下，今日在主場面對獵鷹之戰，不僅先發出賽，還在開賽僅15秒就強勢飆進三分球，全場不僅三分球3投3中，還拿下13分、4籃板、1助攻，幫助球隊以破聯盟紀錄的38分大勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後林志傑說，「有點緊張，受傷後治療、恢復，隔了滿長的時間就沒有在場上訓練，這是自己沒辦法去調適的，這段時間很艱難、辛苦，可以開始動了之後花了蠻長的時間，鞏固重量訓練，再加入投籃，直到踏上場就沒想那麼多，專注在比賽中。」

談到開賽第一球就果決出手，林志傑強調，「保持訓練，比賽節奏就是這樣，一個戰術出來，打了這麼多年，自己投籃都持續在加強，很順的拔起來，沒去想這麼多。」

勇士主帥吳永仁則解釋，「林志傑回歸，我就有計畫讓他打先發，第一球就是想做給林志傑，給他和全隊一個信心。」

吳永仁也說，「林志傑回歸首戰，本來就預計讓他打18到20分鐘，我們本周是4天3戰，20分鐘是合適的時間，看看明天早上林志傑起床恢復的狀態再決定。」

打完回歸首戰，林志傑則說，「現在的感覺還沒太多，身體還在比賽狀態中，明天睡起來才能知道，不過在精神上感覺狀態慢慢地回來了。」

▲富邦勇士林志傑、辛特力。（圖／PLG提供）

▲開賽僅15秒就強勢飆進招牌三分彈，林志傑歸功於訓練的重要性。（圖／PLG提供）

關鍵字： 林志傑野獸辛特力富邦勇士引退退休台籃PLG

