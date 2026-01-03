和辛特力攜手回歸就以38分大勝　林志傑感性喊話：意義重大的一天

▲「野獸」林志傑復出砍下13分，還幫助勇士寫下破聯盟紀錄的38分大勝。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

今年4月將正式舉行引退賽的台籃精神領袖「野獸」林志傑，因為上季總冠軍賽G7遭遇嚴峻左手腕傷勢，本季直到今（3日）才正式回歸上陣。此戰和另一名回鍋洋將辛特力同日回歸，林志傑不僅先發砍下13分，還幫助勇士寫下破聯盟紀錄的38分大勝，賽後林志傑直言，「能和辛特力一起打回歸的比賽，這是我籃球生涯意義重大的一天！」

經歷上季總冠軍第7戰的左手腕骨折重傷，林志傑休養近半年時間後，終於在今日回歸並以先發身分上陣，全場林志傑6投5中，包含三分球3次出手全進，全場貢獻13分、4籃板率隊以38分之差痛宰獵鷹贏球。

賽後林志傑表示，「真的是蠻長的一段時間，還沒開始的時候有點小緊張，可是一上來這裡就拋開了，就專注在球隊要的執行和當下，很感謝隊友都打得很好，也感謝現場球迷那麼熱情幫我們加油。」

談到與當年冠軍3連霸的老戰友辛特力同日回歸，林志傑也感性表示，「辛特力跟我們有很多回憶，他過去幫我們達成3連霸佳績，今天可以跟他一起打回歸的比賽，這對我籃球生涯是意義重大的一天，我跟他在球場上就是做好自己角色，在場上隨時提醒、互相溝通，把比賽拿下來，對我和他來說會是最開心的一件事。」