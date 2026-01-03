運動雲

>

快訊／台籃「回憶殺」！　林志傑、辛特力確定今日同場出賽

▲富邦勇士林志傑、賴廷恩、許晉哲、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士林志傑今日將和辛特力同時迎接本季首秀。（圖／資料照勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

開季戰績低迷的台北富邦勇士，即將夢回「3連霸」經典時刻！3日主場迎戰台南台鋼獵鷹，勇士確定將迎接精神領袖「野獸」林志傑，以及隊史最佳洋將辛特力同場回歸。勇士領隊許晉哲直言，「辛特力回歸讓周桂羽非常開心，他覺得自己會比較能夠拿到球！」

上賽季年度總冠軍賽第7戰，林志傑在奮戰狀況下，遭遇左手腕骨折嚴峻傷勢，一路休養至今，終於將迎接本季首度登場。另外，勇士日前也找回3連霸時期主力洋將辛特力，兩人將於今日在主場同時出賽。

許晉哲賽前受訪時表示，「兩人因緣際會能夠同時在今天上場，是否先發要看教練團評估，但林志傑的出賽時間可能在25分鐘。」

許晉哲也說，「3連霸的兩位功勳球員，目前球隊陷入一些困境，勝場數也一直上不去，辛特力回歸讓周桂羽非常開心，他非常了解我們的打法，兩人在場上『亦師亦友』，辛特力來他覺得比較拿得到球。」

對於林志傑、辛特力的回歸，許晉哲強調，「林志傑敢拿球，目前球隊也欠缺這種類型的球員，關鍵時刻，我們可以有兩位同樣特質的球員在場上。」

至於勇士日前又有洋將柏萊特離隊，球隊禁區高度面臨嚴峻考驗，對此許晉哲則透露，「大洋將一直在找，但現在這個時機點真的不容易，各國聯賽都開打了，現在要找人真的不容易，要適合我們的類型，像去年威希這種類型，目前仍在尋找中。」

▲富邦勇士辛特力，新竹攻城獅高國豪、艾夫伯。（圖／PLG職籃提供）

▲辛特力重返勇士陣營效力。（圖／資料照PLG提供）

關鍵字： 林志傑辛特力PLG富邦勇士台籃

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

